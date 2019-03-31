【Barbie60周年】早已不再36C 18 33！芭比為女孩們做了這些改變

月頭是Barbie娃娃首次在玩具展上亮相 60 週年，回顧Barbie的歷史，由被批判「不切實際的身體比例」到改變Barbie的外型貼近真實，這條路上，美泰兒（Mattel）做了哪些變革？

今年 2 月，芭比娃娃的販售公司美泰兒分別推出兩款身障Barbie——一個坐在輪椅上，另一個穿著義肢。（Instagram＠barbie）

說到Barbie，你會想到什麼畫面？細腰、高挑、長髮，大大的眼睛蹬著高跟鞋？

今年 2 月，Barbie的販售公司美泰兒分別推出兩款身障芭比娃娃——一個坐在輪椅上，另一個穿著義肢。

1959 年 3 月 9 日美泰兒出產第一隻Barbie，成為陪伴孩子們成長的玩偶，大人也熱衷蒐集。隨著Barbie的熱潮，人們開始抨擊Barbie不切實際的身體比例，過度誇大的身形比不僅影響社會對美的刻板印象，也引起孩子大人的仿效風潮，甚至有「芭比症候群（Barbie syndrome）」一詞來形容那些以「Barbie」的外表為目標進行改造的人。

作為一家具有影響力的公司，美泰兒開始改變Barbie的外型，並且藉由形貌的多元化，更貼近實際狀況，也能鼓舞每個小孩大人擁抱真實的自己。美泰兒在官網上如此寫著：「芭比致力於透過塑造過去、現在的女性模範，來鼓勵每個女孩。（Barbie is committed to shining a light on empowering role models past and present in an effort to inspire more girls.）」

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而美泰兒是如何將 D&I 精神灌注到芭比娃娃，進而促成品牌形象的轉化呢？

擁抱身體的每個狀態，才是真實

16 吋腰身，比一般人大兩倍的頭圍，芭比娃娃的身材比例一直為人詬病——女人的身體不是只有「纖細」才叫完美。2016 年，美泰兒推出一系列體態的芭比娃娃，她們至少有三種不同的身形：高挑、矮小、腰身豐腴，也呈現了不同族群的特性，例如黝黑的皮膚、丹鳳眼⋯⋯甚至縮小了大腿縫。

2016 年，美泰兒推出一系列體態的芭比娃娃，她們至少有三種不同的身形：高挑、矮小、腰身豐腴，也呈現了不同族群的特性，例如黝黑的皮膚、丹鳳眼⋯⋯甚至縮小了大腿縫。（Twitter＠Barbie）

Global Toy Experts（全球玩具產業專家）的 Richard Gottlieb 表示，多樣性的膚色與體型將會讓營收成長，而家長希望孩子能看到反映真實的玩具。根據 USA Today 的報導，美泰兒在歷經銷量下跌後，因為推出多樣身形的芭比娃娃，2017 年第四季的銷售提高了 9%。

芭比娃娃的首席設計師 Kim Culmon 說道，未來計畫推出跨性別的芭比娃娃：「我們正在嘗試各種可能性⋯⋯我們會不斷前進，而非後退。」

你可以從事任何職業，性別不是限制

除了身形上的改變，美泰兒更推出了各種職業的芭比娃娃。1963，芭比娃娃穿上西裝裙，在那個鮮少有女性主管的年代，她第一次成為高階主管。1964 年，芭比又化身為太空人，成為了第一位飛到外太空的美國女性。在這之後還有嘻哈歌手、總統候選人、棒球選手、籃球員⋯⋯。

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這些服裝上的改變，象徵女孩們對於未來的想像不再侷限於傳統社會印象，職業與性別無關，而是與能力有關，只要你敢做夢，沒有什麼事情辦不到。各行各業都可以看見女性身影，能夠給予女孩們突破社會限制的勇氣，

女孩，你有無限未來

2019 年，美泰兒為了響應三八婦女節，推出了「Inspiring Women」的系列芭比，致敬 20 位在科學、文化、運動領域有傑出表現的女性，並將其製為芭比娃娃。

2019 年，美泰兒為了響應三八婦女節，推出了「Inspiring Women」的系列芭比，致敬 20 位在科學、文化、運動領域有傑出表現的女性，並將其製為芭比娃娃。（Barbie官方網站）

美泰兒在官網上表示，調查顯示 86% 的母親很在意女兒將誰當作榜樣，所以美泰兒透過這 20 款芭比娃娃，鼓勵女孩們能夠成為自己，為所愛之事努力。

想要突破社會限制，女性模範的存在尤其重要，Inspiring Women 裡還包含在航空、藝術有偉大成就的代表人物，分別是 20 世紀的女權畫家芙烈達·卡蘿、推動 NASA 登月計劃的幕後關鍵人物——物理、數學家凱薩琳‧強森，以及第一位獨自飛過大西洋的女性飛行員愛蜜莉亞·艾爾哈特。

「不受限制的想像只是一個開始，女孩們可以創造改變！」 IMAGINING SHE CAN BE ANYTHING IS JUST THE BEGINNING.ACTUALLY SEEING THAT SHE CAN MAKES ALL THE DIFFERENCE.

芭比娃娃的變革，其實反映著世代社會對於女性的想像，走出狹隘，邁向自由平等，每一次的推陳出新，都象徵著女性的解放。玩具的存在，並不只是娛樂用，美泰兒的改變，是實際將多元共融（D&I）的概念引進產品，影響著整個世界。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：D&I 策略間｜坐輪椅的芭比？從壓迫到解放女性，芭比的轉型】