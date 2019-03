【Barbie60周年】早已不再36C 18 33！芭比為女孩們做了這些改變

月頭是Barbie娃娃首次在玩具展上亮相 60 週年,回顧Barbie的歷史,由被批判「不切實際的身體比例」到改變Barbie的外型貼近真實,這條路上,美泰兒(Mattel)做了哪些變革?

今年 2 月,芭比娃娃的販售公司美泰兒分別推出兩款身障Barbie——一個坐在輪椅上,另一個穿著義肢。(Instagram@barbie)

說到Barbie,你會想到什麼畫面?細腰、高挑、長髮,大大的眼睛蹬著高跟鞋?

今年 2 月,Barbie的販售公司美泰兒分別推出兩款身障芭比娃娃——一個坐在輪椅上,另一個穿著義肢。

1959 年 3 月 9 日美泰兒出產第一隻Barbie,成為陪伴孩子們成長的玩偶,大人也熱衷蒐集。隨著Barbie的熱潮,人們開始抨擊Barbie不切實際的身體比例,過度誇大的身形比不僅影響社會對美的刻板印象,也引起孩子大人的仿效風潮,甚至有「芭比症候群(Barbie syndrome)」一詞來形容那些以「Barbie」的外表為目標進行改造的人。

作為一家具有影響力的公司,美泰兒開始改變Barbie的外型,並且藉由形貌的多元化,更貼近實際狀況,也能鼓舞每個小孩大人擁抱真實的自己。美泰兒在官網上如此寫著:「芭比致力於透過塑造過去、現在的女性模範,來鼓勵每個女孩。(Barbie is committed to shining a light on empowering role models past and present in an effort to inspire more girls.)」

而美泰兒是如何將 D&I 精神灌注到芭比娃娃,進而促成品牌形象的轉化呢?

擁抱身體的每個狀態,才是真實

16 吋腰身,比一般人大兩倍的頭圍,芭比娃娃的身材比例一直為人詬病——女人的身體不是只有「纖細」才叫完美。2016 年,美泰兒推出一系列體態的芭比娃娃,她們至少有三種不同的身形:高挑、矮小、腰身豐腴,也呈現了不同族群的特性,例如黝黑的皮膚、丹鳳眼⋯⋯甚至縮小了大腿縫。

Global Toy Experts(全球玩具產業專家)的 Richard Gottlieb 表示,多樣性的膚色與體型將會讓營收成長,而家長希望孩子能看到反映真實的玩具。根據 USA Today 的報導,美泰兒在歷經銷量下跌後,因為推出多樣身形的芭比娃娃,2017 年第四季的銷售提高了 9%。

芭比娃娃的首席設計師 Kim Culmon 說道,未來計畫推出跨性別的芭比娃娃:「我們正在嘗試各種可能性⋯⋯我們會不斷前進,而非後退。」

你可以從事任何職業,性別不是限制

除了身形上的改變,美泰兒更推出了各種職業的芭比娃娃。1963,芭比娃娃穿上西裝裙,在那個鮮少有女性主管的年代,她第一次成為高階主管。1964 年,芭比又化身為太空人,成為了第一位飛到外太空的美國女性。在這之後還有嘻哈歌手、總統候選人、棒球選手、籃球員⋯⋯。

這些服裝上的改變,象徵女孩們對於未來的想像不再侷限於傳統社會印象,職業與性別無關,而是與能力有關,只要你敢做夢,沒有什麼事情辦不到。各行各業都可以看見女性身影,能夠給予女孩們突破社會限制的勇氣,

女孩,你有無限未來

2019 年,美泰兒為了響應三八婦女節,推出了「Inspiring Women」的系列芭比,致敬 20 位在科學、文化、運動領域有傑出表現的女性,並將其製為芭比娃娃。

2019 年,美泰兒為了響應三八婦女節,推出了「Inspiring Women」的系列芭比,致敬 20 位在科學、文化、運動領域有傑出表現的女性,並將其製為芭比娃娃。(Barbie官方網站)

美泰兒在官網上表示,調查顯示 86% 的母親很在意女兒將誰當作榜樣,所以美泰兒透過這 20 款芭比娃娃,鼓勵女孩們能夠成為自己,為所愛之事努力。

想要突破社會限制,女性模範的存在尤其重要,Inspiring Women 裡還包含在航空、藝術有偉大成就的代表人物,分別是 20 世紀的女權畫家芙烈達·卡蘿、推動 NASA 登月計劃的幕後關鍵人物——物理、數學家凱薩琳‧強森,以及第一位獨自飛過大西洋的女性飛行員愛蜜莉亞·艾爾哈特。

「不受限制的想像只是一個開始,女孩們可以創造改變!」 IMAGINING SHE CAN BE ANYTHING IS JUST THE BEGINNING.ACTUALLY SEEING THAT SHE CAN MAKES ALL THE DIFFERENCE.

芭比娃娃的變革,其實反映著世代社會對於女性的想像,走出狹隘,邁向自由平等,每一次的推陳出新,都象徵著女性的解放。玩具的存在,並不只是娛樂用,美泰兒的改變,是實際將多元共融(D&I)的概念引進產品,影響著整個世界。

【本文經授權轉載自「女人迷」,原文:D&I 策略間|坐輪椅的芭比?從壓迫到解放女性,芭比的轉型】