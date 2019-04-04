【Slash】90後唔捱得？黃妍棄醫科、打6份工　這輩人有另一種堅持

每隔十年，便是一個年代，有人會以代號區分和標記，當中Y世代和Z世代，就最廣為人知。不過，翻查兩個稱呼的定義，似乎有著不同解釋，有人指Y世代是80後，也有人認為是90後；而Z世代更有90後、95後和00後的說法。生於九十年代初期的人，實為最尷尬的一群，既會被80後看輕，亦會被95後嫌不夠活力，最終沒得到一個確切的名份。 若是你，你會如何定義他們？生於1992年的唱作歌手黃妍（Cath），個性便帶點冒險特質，不僅曾身兼多職追求slash生活，亦敢於辭掉收入穩定的工作，醉心發展音樂之路。雖聽起來做事像不夠恆心，但經過訪談後，卻發現她的目標，其實非常簡單清晰，做事亦會思前想後，內心住著成熟的靈魂。所以，與其說這群人被排擠，不如形容他們為兩棲類，同時擁有兩代的特質，絕對是值得自豪的一群。 攝影：鄧倩螢 場地提供：草民

黃妍個性帶點冒險特質，不僅曾身兼多職追求slash生活，亦敢於辭掉收入穩定的工作，醉心發展音樂之路。

現世代機會處處，誘發新一輩嘗試，黃妍曾於大學期間，同時兼任六份工作，包括公關實習、電台助導、報社記者、補習教師、歌手和學生，而她這抱有好奇心的因子，原來早已藏於骨子裡。喜歡文字的她坦言，自小其實是讀理科，但最終出來的成績，生物科卻未如人意，而中化科則得到B級佳績。

成績或反映興趣，故當父母建議其修讀護士和醫科課程時，她則選擇了樹仁大學的傳理系，「我不想成世困在醫院或診所裡，想出外探索世界。我以前讀Phy（物理）、Chem（化學）、Bio（生物）時，整個世界僅得科學等事情，但若你看時事等知識，便會知道世界發生甚麼事。」

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黃妍自言是位喜歡忙的人。 沒耐性也可以很負責 也許你會認為，時而做這份工，時而當另一份工，感覺似是沒恆心，經常三分鐘熱度，不過黃妍則要為這事平反。她解釋，「因為這一代的人，多了機會嘗試不同的事情，而且所有東西都變很快，例如以前我們打電話或寄信時都要等待，所以你會很有耐性，但這輩的人都是Whatsapp，所有事都是即刻，所以便變得沒耐性。」

這個沒耐性的特質，她不認為代表不能捱，而是在無限可能性中，尋找想要堅持的理由，「我們上課時讀很多科目，淺嚐到不同範圍內容，但卻不知自己是否真的喜歡，因此會在出社會做事前，考慮自己適合甚麼工作。」她亦不喜歡浪費時間，「如果我畢業後才相繼嘗試工作，那便會很大冒險，所以我想在畢業前，趁尚有時間和精力，不如嘗試多點，看看自己對哪方面較有興趣。」

年輕人不能捱？

縱然在畢業前，預先訂立藍圖，但或會不似預期，如環境的考量，黃妍感嘆道，「那時候其實有曾掙扎，我很喜歡音樂，有想過向這方面發展，但在香港，很現實地說，若以獨立人身分做音樂，其實不能維生」，因此她不得不向五斗米折腰，於畢業後轉做一份有較穩定收入的工作。

黃妍表示，「別人捱到的話，我沒理由捱不到。」 不少資深前輩認為，新世代的人遇上挫折，很容易便會放棄，從不虛心受教。黃妍當年亦遇到一位較苛刻嚴厲的上司，加上工作量大，要一個人做四個人的事，沒時間抽空歇息，但即便如此，她亦沒選擇放棄，「當時我在想：其實是否每個人也這樣辛苦呢？別人捱到的話，我沒理由捱不到，所以我便堅持下來。」

作出轉變，全因周杰倫？

不過日復一日的壓力，使她神經變得繃緊，像幾乎得病般，每當收到上司的來電，都會怕被對方責罵，而心跳加快，甚至不能喘氣。不知是好是壞，她的情緒終在一次的即興表演時爆發，「有次下班後，我與表姐到尖沙咀海傍閒逛，那時我已停止街頭演唱一段時間，一時興起，搶別人的咪唱歌，唱著唱著我不禁問自己，為什麼我要為生存而做一些不喜歡的事？其實我的生命可以很短暫，或許明天會遇上意外，那麼若仍做不喜歡的事，不就是浪費時間？」

受到啟發，澎湃的情緒一時湧上心頭，她當刻不禁流下淚水，而當時演唱的歌，正是偶像周杰倫所作詞的《稻香》，「歌曲中有段歌詞是說，這個夢想不行的話，便找別個夢想，因此我便在想，如果現在不行的話，那便找其他路，我也不知道會走到哪裡，但我覺得至少這不會是條掘頭巷。」訪問當天，她捧著結他，輕輕撥動琴弦，沉醉地歌唱，輕柔甜美的聲音，隱隱流露著喜歡音樂的情懷，讓筆者聽得陶醉，疲憊的感覺亦隨之散去。能夠得到治癒的時間，也許我也應該感謝周董的「幫忙」。

黃妍所創作的歌詞，都是以抒發煩惱和情緒為主，讓正在拼搏的人，得到療癒的一刻：

+ 5 + 4 + 3

黃妍認為這世界有很多負能量，不比以前快樂。 抱怨其實是無用的​ 近日常聽見輕生的報道，而本年公布的全球快樂指數，香港排名位列中游，比日本、韓國和台灣排名要低。黃妍認同時下的人較以前沒那麼快樂，「這個世界有很多負能量，而這個負能量以前也應該存在，只是我們接觸的事物增多，渴求和慾望也變大，正如以前粗茶淡飯已很心足，但現時的人則會覺得很可憐，並需要吃很貴的東西，才會感到滿足。」 要求增多，漸漸形成抱怨文化，稍一不滿，便會作出投訴，黃妍坦言有時也會這樣，不過僅限於私下，而且過後亦有所反思，「抱怨其實是無用的，你一定要找方法解決。」若是行動改變不到的事實，與其把不滿藏心底，她認為不如轉個角度，「你覺得這時間等車很慢和多人，那麼下次便可以轉個時間，如果該事在物理上行不通，或者你做不到，那便可以改變自己的心態，如想想其實其他人也在等車，不如有耐性點吧。」她還指自己要在抱怨後，再體諒別人，才能真正地消氣。

你抱怨時，你會很生氣，但過後想到別人的部分時，你便會覺得，其實沒必要這麼生氣。 黃妍

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黃妍喜歡旅遊放空。 懶是為建立更好的自己 情感的抒發渠道，除抱怨外，亦有不少方法，記得稍早前訪問其他人時，對方正式地答道，香港甚少人會透過藝術，表達和抒發情感，而這番話未料到在這次訪談裡，都會再次聽到。有如其他年輕人，黃妍也愛到處旅遊，「在香港始終做任何事情，速度都非常快，所以你沒時間思考，深處的自己想做甚麼。旅行是個令自己內心沉澱，以及跟自己對話的方法。」

如果長跑時，一直向前衝，便會很快沒力氣，因此在中途稍為偷懶，跑慢一點，那麼便能回復一點力量。 黃妍

偶爾偷偷懶，給自己一個簡單和慢活的獨處空間，便是最好的生活調劑，黃妍最愛去的地方，便是台灣的咖啡店，而且可以待上一整天，「我會帶一本類似日記小簿子，坐在那裡整天埋頭寫字，不斷跟自己對話。」她解釋，因自己處於一個密集式工作的社會裡，所以只要停下來，便會發現自己其實錯過不少個人的內心感受，而喜歡台灣的地方，便是因當地人對藝術的重視，以及接觸藝術的方便度，「我可以隨地找到一間二手書店，然後拿一堆書，到旁邊的咖啡店坐整日，而那裡的店主都不會把你趕走，我覺得整件事都很舒適。」

雖然黃妍看來成熟，但她卻認為自己仍有一顆簡單和熾熱的童心。

整個訪談間，黃妍都給予筆者成熟的感覺，無論下任何決定，背後都會有她的道理，而且還會盡責地做好每件事情。不過，於兒童節（4月4日）出生的她，被問到是大人還是小孩時，她則認為是後者，「尚有很多事情未夠成熟。」她亦祟尚簡單就是美，「不應把這個世界看得複雜，或許我個性簡單，才會看每件事物都較開心。」也許這糅合成熟和丁點單純的個性，便是我們這一輩的標記。

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