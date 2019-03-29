【女生識食】一試難忘的「龍蝦濃湯餛飩」及「朱古力梳乎厘」！

你會如何定義一間好餐廳？情調及裝潢摩登型格？食物味道優良？性價比高？筆者就認識好餐廳的定義是食物美味得令食客一試難忘，為了可以再次嚐到那個味道，不怕路途遙遠，一而再、再而三地造訪餐廳。 最近，筆者亦發掘到一家「好餐廳」。

餐廳Ignis by Linx坐落於蘭桂坊加州大廈。老闆特意找來米芝蓮大廚Mark Sin擔任餐廳行政總廚，創造出多款摩登歐洲美食。Mark Sin曾效力多間世界頂級米芝蓮及Rosette星級食肆，包括倫敦Tom Aikens與Mirabelle，以及香港Bo Innovation。今次他在Ignis by Linx就運用最新鮮的本地及國際食材，設計出多款觸特的美食。

「Baked Apple Layers with Orange Tonka Caramel」

當日筆者總共試了5款前菜、3款主菜、3款甜品。老實而言，並不是11碟菜同樣出色，不過「龍蝦濃湯餛飩」以及「朱古力梳乎厘」確是讓人想一吃再吃。

「龍蝦濃湯餛飩」是把龍蝦餛飩放在蝦油上，乍看起來就像是紅油抄手，不過餐廳會在客人面前淋上龍蝦濃湯。龍蝦濃湯非常鮮甜，味道非常濃郁，單單是濃湯已經值回票價，加上皮薄肉鮮的龍蝦餛飩，真的讓人非常心動！

「70% Chocolate Soufflé Tart with Milk Ice Cream」

Ignis by Linx的「朱古力梳乎厘」亦不簡單。坊間要吃到朱古力梳乎厘，不難，但要找到味道層次分明的朱古力梳乎厘就毫不容易。餐廳在朱古力梳乎厘中加入了夏威夷果仁以及香烤芝麻，讓食客先嚐到芝麻的香味，濃郁的朱古力繼而在嘴裡爆發，夏威夷果仁最後才慢慢滲透出來。一講起，筆者已經在懷念它的味道了。

「Grilled Octopus Leg」

除了上述兩款食物之外，筆者亦推介加入Feta 芝士，配合昆布汁、蕃茄餅、蕃茄啫喱和甘筍啫喱的「蘋果木煙薰荷蘭番茄」；配上橄欖油所製的芝士以及香辣蕃茄醬的「炸溏心蛋」；以及不少人都大力讚賞的「泡菜醃製西班牙章魚」。廚師把章魚慢煮一天，讓章魚變得軟稔入味之後再將其香烤，最後配上爽脆紅米和泡菜蛋黃醬以增添層次。

另外，「羊里脊肉」亦相當不錯。廚師把精選澳洲羊里脊肉煮至五成熟，再以薄薄一層薄荷麵包糠碎粉包裏羊架肉，配上自家洋蔥醬汁（以紅酒洋蔥醬汁及中式甜醋所製成）、鷹嘴豆拌入煙肉碎粒和紅酒醬汁，綴以新鮮蜜糖豆，味道亦是層次感十足。

Ignis by Linx分成兩層：樓下是酒吧區，客人可以安坐舒適的皮革坐椅上倚傍著雲石桌子，又或者走到前方中央的型格雞尾酒吧檯旁，享受一系列現代經典雞尾酒；樓上則是環境優雅，滿載型格情調的餐廳。大家可以先享用美食，然到樓下放鬆一下，又或直接在樓上用膳＋小酌幾杯亦可！

難得假期，大家不妨約朋友一起去試試吧。

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