【女生識食】特色秘魯風味中菜：原來中菜也可以這樣！

或許住在香港的大家會覺得中菜沒甚麼大不了，甚至屋企附近都可以吃得到中菜。但，「吃」在歷史悠久的中國自古就佔了一個非常重要的位置，要把複雜又變化多端的中菜煮得好吃絕不簡單！ 最近，筆者在中環卑利街竟然嚐到不一樣的中菜，特別之餘，更是意想不到般美味！

（圖片來源：ig@chifahk）

這家位於中環卑利街的Chifa，原來由一個移居到秘魯的華人開設。就如許多移民人士一樣，創辦人移居到外國後，在唐人街創辦了一家中菜餐廳，但特別之處在於我們甚少聽到「秘魯+中菜館」這樣的組合，更沒有嚐過交融了秘魯菜味道的中菜。

亦是因此，讓Chifa如此特別。

（圖片來源：ig@chifahk）

+ 5 + 4 + 3

當日筆者與五位朋友一起叫了Chifa嚐味菜單（每位港幣360元），結果成功嚐到多款菜式。筆者特別推介「Cod Chuen Siu」。「Cod Chuen Siu」即是「烤串燒」的拼音，特別在於串燒不是雞、豬、牛，而是只肥厚的鱈魚製成，肉質非常新鮮，味道鮮甜，魚控必食！

Cod Chuen Siu

另外，筆者亦特別推介最愛的「Iberico Rack」：烤黑毛豬肋骨再配以特製的rocoto辣椒海鮮燒烤醬，非常惹味！就連正在減肥的筆者都禁不住連吃了兩塊。不過Iberico Rack本來就帶辣，吃不起辣的朋友就要小心。

Iberico Rack

筆者亦私心推介Chifa的雞尾酒！Chifa售賣的雞尾酒，是別具秘魯風味的雞尾酒。當中包括ChilcanoBirds Tongue（雀舌香片）、West Lake Loong Cheng（西湖龍井）、Fruta De Temporada（時令水果）或Maracuja（熱情果），酒精含量不高，容易入口，味道就像是汽水般可人，非常適合女生！

朋友則最愛「Chicken Bang Bang」。大廚以秘魯特色anticuchera醬汁醃製的無骨雞腿炸至金黃，肉質軟稔，再蘸上自家製的rocoto辣椒海鮮蛋黃醬，味道與街邊吃到的炸雞截然不同，感覺比較新鮮，同時感覺竟然比較不油膩，非常特別。

Chicken Bang Bang

喜歡吃飯麵的朋友一定要品嚐經典菜式「chifa炒飯」與「Tallarin Saltado炒河粉」。在香港，要吃到炒飯及炒河粉不難，然而Chifa的炒飯以烤雞、豬腩肉、蜜糖豆及杏鮑菇作為配料，「Tallarin Saltado炒河粉」則以海鮮、紅椒、洋蔥及荷蘭豆炒成，絕對值得一試。

素食的朋友則可以品嚐「 Impossible Dim Sum」。為了照顧食客的各種餐飲需要，Chifa與「植物肉」（plant-based meat）品牌Impossible合作，向食客推出味道豐富、有點像牛肉球的「 Impossible Dim Sum」。Impossible Dim Sum是蒸肉丸，以新鮮的洋蔥、蒜蓉及芫荽與植物肉製成，口感非常特別。不過筆者最喜歡的是以熱情果及薑製成的特色maracuya kion醬汁，味道酸酸甜甜又有點薑味，醒神之餘，亦與肉丸意料之外合襯！

Impossible Dim Sum

另外，大家亦可以在Chifa嚐到以具有秘魯特色的虎之奶siyao Leche de Tigre精心醃製的三文魚、鮮蝦及八爪魚，再灑上香脆可口的薄脆的 「Ceviche “Chifa” Style」；以香嫩烤雞胸肉入饌，佐以酸酸甜甜的秘魯羅望子醬汁及醃菠蘿的「Peru Ti-Pa-Kay」；以及配以秘魯chupe濃湯調製的鮮甜醬汁的烤大蝦「King Prawn Anticucho」。

+ 5 + 4 + 3

一大班朋友一起聚餐的話，建議大家可以點選物超所值的Chifa嚐味菜單（每位港幣360元），即可淺嚐菜單上每款菜式，如果經過中環，不妨到Chifa用餐吧。

地址：香港中環卑利街26號地下 電話：+852 2311 1815 網址：www.chifa.hk Facebook：www.facebook.com/chifadumplinghouse Instagram： www.instagram.com/chifahk 營業時間： 星期日至四 下午12時至晚上11時 星期五至六 下午12時至晚上11時30分 午餐：星期一至五下午12時至2時30分 brunch：星期六、日及公眾假期下午12時至3時供應 happy hour：每日下午5時至下午7時

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