4月長週末好去處　尖沙咀、九龍城有避世cafe　安撫繁重壓力心靈

打工仔最大的快樂來源莫過於長假期，而正正今個週未就能享有連續三天的假期，若你不希望白白在家浪費時間，亦不想到大型商場閒逛，那麼不如找間舒適的cafe避避世，在寧靜的空間裡享受一杯咖啡、一份輕食、一個只屬於自己的時刻。 以下Cafe或能成為你今個週未的好去處？

梔子 Zi

「梔子 Zi」的食物和飲品都是主張健康、低糖,適合嗜甜又怕肥的女生。(梔子 Zi@Facebook)

尖沙咀山林道是不少餐廳、Cafe的「聚居地」，但在餐廳林立之中竟有一間走文青格調，能讓人靜靜享受的一間Cafe。內裡環境光猛整潔，具空間感，多個角落佈滿了不同的乾花、植物，更設有一棵大樹擺設，襯托木製而成的餐桌與椅子，彌漫陣陣的小清新氣息。

「梔子 Zi」以輕食及意粉為主，飲品提供特飲、清酒及手工啤酒等多款飲品；而Cafe亦主張健康飲食，除飲品適量使用有機龍舌蘭蜜外，就連蛋糕也會以低糖配方製作，絕對適合嗜甜又怕肥的女生！特別一提的是，Cafe近門口提供了一排Bar枱位置，坐在那裡望向窗外的環境，呷一口咖啡，渡過寫意的一天。

地址：尖沙咀山林道8號地舖

+ 8 + 7 + 6

Rings coffee

「Rings coffee」為確保客人保持新鮮感以及品嚐得到新口味，餐牌會定期轉換。(Rings Coffee@Facebook)

這間精品咖啡店主打手沖咖啡，一看咖啡上的拉花已能把當天的心情變好；而食物方面，為確保客人保持新鮮感以及品嚐得到新口味，餐牌會定期轉換。值得一提的是，一般咖啡店所出售的辣意粉只提供店舖預設好的一種辣度，但這兒的，則能自己選擇辣度，加辣、小辣，甚至走辣也可以，變相更能符合不同人的口味。

另外，「Rings coffee」的招牌牛油多士，也是一個極度吸引的菜式，在烤到香脆的麵包先塗上一層厚厚的牛油果醬，其後再添一層厚實具扭紋的牛油果醬，外形看起來像花朵一樣，極為美觀。

地址：九龍城衙前塱道8號地下

+ 7 + 6 + 5

Living Art Cafe

「Living Art Cafe」是一間結合藝術和咖啡的小店。(Living Art Cafe & Painting Studio@Facebook)

「Living Art Cafe」位於西營盤高街內，不是故意走進去後街的巷子也不會發現到它的存在，不過要是你走進了巷子內，則會馬上被店外的壁畫所吸引並攝住了目光。如「Living Art Cafe」的店舖名字一樣，是一間結合藝術和咖啡的小店，提供精品咖啡和意粉、牛角包、漢堡等食物。店舖亦放置了許多藝術書籍和畫作，坐在那兒也彷彿能感到一陣的藝術氣息。

地址：西營盤高街31號地下低層 （兩儀坊）

+ 4 + 3 + 2

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