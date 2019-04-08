【插畫】我們都很好　只是偶爾感到寂寞　想著就紅了眼眶

知性女生
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每個女生都有顆敏感脆弱的心，深夜正是整理思緒的時刻。

學習如何面對自己也是一大課題（IG_ontungc）

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看著柔柔月光曬滿城市，對面多大廈也只剩下幾家未滅的燈火，不知道那戶人家是否與自己一樣沉澱於回憶裡。情緒就像黑夜無聲無息地襲來，戴上耳機，點播專為這樣的一夜而設的歌單，感覺像置身於寧靜的黑洞中，好好的把自己沉浸於自己的懷抱，拋開所有煩惱，痛哭或大笑也好。我們的情緒，就由自己照顧，就這樣給予自己一個溫柔的擁抱。本地插畫家安彤以細膩的筆尖記下了女生的多愁善感。

最懂你的還是自己（IG_ontungc）

有沒有一個人你很想念，明知他的心裡已經沒有你的位置，卻總是會想起曾經與他相處的時光，他的身影、他的笑容，都在你腦海中揮之不去。要是不能忘懷也沒必要刻意抹殺他的存在，證明你真的確確實實的愛過。雖然現在沒有權利待在你的身邊，但你還有自己。

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插畫經本地插畫家安彤授權轉載。

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