喜歡梵高的畫作，大抵因他充滿情感的色彩，特別是《星夜》，澎湃憂愁傾湧而出，呈現出其眼中扭曲的瘋狂世界。雖然梵高的畫作，都置在不同的藝術館，抑或被買家收藏，但為期約三個月的Van Gogh Alive，便透過最新的感映技術，將散落的約三千幅畫作及書信手稿重新連到一起，並細訴梵高一生的故事。 攝影：歐嘉樂

Van Gogh Alive透過音樂和放映技術，描述梵高一生的故事。

梵高的藝術家生涯不算長久，由27歲開始發展，直至十年後，因精神病自殺告終，期間他曾做過一件瘋狂事──割掉自己左耳給認識的妓女（也有說是咖啡廳女侍者），自此他便長期住進精神病院。這次的梵高展覽，便將一隻巨大的左耳模型，放在該層花園的當眼處，供遊客在進入展覽廳前，先簡單地拍照留念，旁邊亦設紀念品商店，讓人能把梵高「著作」帶回家。

【現場視察】Van Gogh Alive展覽內容一覽：

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展覽共有五個區域，分別有簡介區、繪畫教學室、長廊和兩個展廳。甫進簡介區，便看到長長的白牆上，展現十四幅梵高較著名的作品和描述，而旁邊的立體睡房，便是仿照《在阿爾勒的睡房》所製，看來維妙維肖。兩個展廳都以感映技術，並利用約四百部投影機，將梵高不同作品，按時序投射，每十秒左右，便會轉至下一幅，工作人員告訴筆者，放映循環約半小時一次，因此若錯過想要拍的畫作，就要多等一會兒了。

播放《麥田與烏鴉》時，音樂重現梵高舉槍自殺一刻。 工作人員還表示，這個展覽與其他國家的不同之處，在於場內的結構。由於投映的位置，會根據空間原有的柱子和間隔作調整，因此最終出來的視覺效果，跟其他地方會有不同感覺。置於音樂方面，亦是按照作品表達的情感，播放相關的古典音樂，當中便有一首歌，是日本江戶時代的歌謠《櫻花》，與梵高參照浮世繪而成的作品，配合得宜，而播放最後的作品《麥田與烏鴉》時，音樂亦重現他於麥田舉槍自殺的一刻，感覺非常震撼。

這次的展覽除了透過互動，加深大眾對藝術的認識，而且也是一個不錯的打卡點，隨著作品的轉換，拍出不同背景的照片。不過，若不想照片顯得像純粹打卡，也希望增加文青氣質，予人自己身上有點墨水的感覺，不妨事前做點準備，而筆者亦有以下的心得：

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梵高多感官體驗展覽 Van Gogh Alive 展覽日期：2019年4月6日至7月7日 地點：香港九龍灣常悅道18號富通中心1樓 開放時間：星期一至四(10:00-21:00)；星期五至日及公眾假期(10:00-22:00) 門票訂購：www.vangoghalive.hk

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