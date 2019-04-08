【閨密食堂】給「渣男磁石」的啟示：別成為免治肉般的便宜女人！

時興減肥健身，飲食要低糖低卡，最好一盤冷冰冰沙律，再把水果攪成漿糊似的，這叫生活態度，儘管沒有溫度。《閨密食堂》則大唱反調，熱騰騰的一鍋又一盤，似《深夜食堂》，卻更貼近女性，主張：現代女性有甚麼難題？先吃後解決！所謂大肚能容天下事！ 看了著實寬慰，終於有作品主張女生要好好吃飯，也是一種生活態度！

誠實看後感：愈看愈肚餓，「治癒」之餘笑料十足！

《閨密食堂》明刀明槍「吃」《深夜食堂》那一套，沾一沾它的觀眾緣，「治癒」感是可預料的，只是萬萬想不到，竟然笑料十足，而且電影中乏不美食鏡頭，令人愈看愈肚餓！

《閨密食堂》講述8位不同年齡與背景的女性，各有各品味，各有各愛情，有人愛獨立單身，有人丈夫出軌，有人只愛一夜情，8人既是朋友，同一屋簷下，感情與生活上的糾結都用一道又一道的菜餚連結、安慰。或獨居，或單親，或在不愉快的婚姻中，細烹慢煮，味道還只是其次，反而是在過程中獨處，好好讓自己沉澱，解決心靈需要前，先照顧好自己腸胃。

電影雖然十分貪心，兩小時說8位女生的故事，使有些分支顯得沒頭沒尾，但卻也一貫日本小品電影，十分溫暖，特別是最後結尾，雖然似是草草了事，但又藴含大智慧：不如吃飽再算！

《閨密食堂》演員陣容強勁，由小泉今日子, 澤尻英龍華, 廣瀨愛麗絲, 前田敦子, 鈴木京香, 山田優等主演。（《閨密食堂》劇照）

（內含劇透）

別成為免治肉般的便宜女人！

8個故事，8種不同的愛情，互相穿插，當中沒有正確不正確，就只有不同的選擇。例如，饑腸轆轆，你要牛扒還是免治肉？

其中一個故事特別可愛，也給那些自認是「壞男人磁石」的女生一個解答。身邊總有朋友問：「為何我碰到的都是壞男生，無一能開花結果？」就似電影中其中一位女生，時時到酒吧買醉，卻又醉倒在另一個男生的懷中。好的愛情來得快，去得也快，在乾柴烈火後男生只速速吃過她簡單烹調的免治肉便離開了。

《閨密食堂》以食物來解構愛情，速食愛情好比快餐。愛情多面，一晚快餐沒有壞與不壞，不過各取所需，但別要用煮免治肉的時間心機，卻妄想可煎出牛扒來。就似電影中的女生最後大喊：「我不要成為治肉般的便宜女人！」

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+ 6 + 5 + 4

既然煩惱暫且解決不了，不如先好好吃飯！

8位在大城市中打滾的女性，說不上悲慘，但也各有各擔當。如單親媽媽帶着子女食物也求不到丈夫回心轉意；高薪厚職的女強人忘了戀愛的感覺；外表乖乖的女生有位拍拖多年的「完美男友」，早已沒有感覺卻要斷不斷，捨不得放手；遠嫁到日本的美藉人妻，被丈夫背叛了，卻指罵她煮不出日本菜⋯⋯

電影算了給了她們一個結局，卻不一定是一個完美解答，最重要不是分開不分開，而是既然煩惱暫且解決不了，不如先好好吃飯。因為，好好地、專注地照顧自己需要，即使在混沌時候，也是一種智慧與修養。筆者有感，當你開始好好吃飯，便算會學懂了如學好好做一個「女人」了。

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