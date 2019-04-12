【金像獎2019】胡定欣憑《逆流大叔》入圍　搣甩TVB味不只靠演技

【金像獎2019】入行十六年的胡定欣，憑著《逆流大叔》中的美容KOL兼未婚媽媽Carol一角，被提名成為2019年金像獎的最佳新演員。在成為TVB視后之前，她的演藝路從來都不易走。

在電影圈，她是初出茅廬的新人，但在電視圈，她早已是視后級人馬。然而，相同的是，她的演藝路從來都不易走，走得不比別人快。她憑著毅力，一步一步踏實地向上爬。說起來，《逆流大叔》中的Carol與她有幾分相似，未婚誕下女兒，男友行蹤不明，她獨自一人撫養女兒成人。愛情路上跌跌碰碰，她仍然相信愛情，默默等待著浪子男友回來。她們的眼神，都有著不怕受傷的堅韌。

胡定欣走出電視圈，獲提名金像獎最佳新演員。（IG@nwuuu）

從閒角走到視后

努力就會有回報，這句話對很多人而言都説得很理想。事實上，你每一次付出，都可能是徒勞無功。37歲的胡定欣，由懵懂女生一路走來，2001年參加無線的「Cover Girl」選舉獲得冠軍，正式進入電視圈，但冠軍的光環卻不是一直都跟著她。出道初期，演得都是閒角，有些角色甚至連名字都沒有，除了《大唐雙龍傳》中的妖女「婠婠」一角，她的演技沒有受到太大關注。而電視劇演員講求「入屋」，胡定欣初時演出都是不討喜的反派，讓她更難博取觀眾好感。

在圈子浮沉數載，付出了，卻遲遲沒有回報，任誰也會灰心。何況，看似屬於個人的人生，從來都不只要向自己交待。在那段低潮的日子，半年沒有工作，母親一句「你覺得公司對你點啊？」，任誰也知道出發點是慰問，卻觸碰了她心中最痛的那處。家中原本做海味生意，卻因時代而被淘汰，由小康變成負債，她一出社會就注定要靠自己。明星是不少女生夢寐以求的行業，你不主動一點，隨時就被後浪淹沒。她拉下臉皮，為自己爭取工作機會，每見到監製就打招呼，直説「我冇工開呀，你有乜嘢啱我，可以搵我。」，結果成功爭取在《酒店風雲》的演出機會。她在等待的，就是一個機會。《拳王》裏的啞女丁恩慈讓胡定欣的名字刻在觀眾心中，憑著此角奪得「最佳女配角」，之後在2015和2016年都奪得視后殊榮。

她曾經出演過不同類型的電視劇角色，點擊看...

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由電視熒幕走到大銀幕

有些人希望自己的人生永遠停留在最高峰之際，永遠享受鋒芒畢露的那刻，走了十多年，終於走到「入屋」，她卻沒有駐足停留，先是參演舞台劇《偶然．徐志摩》，去年接演《逆流大叔》，她的目標不只在一個舞台。近年，無線出品的劇集被嘲為「師奶劇」，電視劇演員永遠都有陣洗不掉「電視味」，大概是因為大部份無線劇集的人物欠缺立體，忠與奸永遠分明，故事情節簡單，這一切只為了老少咸宜，就如賀歲片一樣只為了「入屋」。

點擊看她在《逆流大叔》的精彩表現：

觀眾入場前，難免都對胡定欣抱著既定印象，意外地，大部份影評都說她沒了「電視味」，相信胡定欣在如何拿捏電視劇和電影的演出模式方面下了不少苦功。一個有成就的人，最難的大概還是放下身份，保持謙遜地當一個「新人」。

今天的胡定欣，又再次讓人刮目相看了。

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