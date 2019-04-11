5時恭候的證人｜18歲金香起「孭起」全劇　鄭雨盛：從沒看她NG過

榮獲韓國百想藝術大賞四項提名的電影《5時恭候的證人》今日（11日）上映。這是女星金香起與鄭雨盛相距17年再度合作，故事講述律師淳鎬和16歲自閉少女智友一段微妙的相識經過，當中金香起細緻的演技，為其角色添加不少色彩和真實感，亦將故事的轉合位，發揮得淋漓盡致，令人感動落淚，連鄭雨盛也稱讚對方，指「車太鉉還說從沒看她NG過，這次我也見識到了。」

電影內容講述鄭雨盛和金香起的一段微妙相識過程。(《5時恭候的證人》劇照)

世上最遠的距離，便是明明在身邊，心卻很遙遠。有時會發現，有些好友即使相識多久，但都到不了交心的地步，像是有段透明的距離，而且總會充斥尷尬氣氛。《5時恭候的證人》裡的男主角淳鎬（鄭雨盛飾），便是這類型，但當他認識自閉症患者智友（金香起飾）後，對方表裡如一的個性，卻讓他在相處的過程裡，漸漸尋回真正的自己。

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金香起所飾演的自閉少女，雖然怕事和說話古怪，但記憶和邏輯力都很驚人，與鄭雨盛飾演的律師的相處，更看出她的真摰和懂事：

+ 8 + 7 + 6

（含劇透）

無論友情或愛情，相處都是門學問，事緣是淳鎬因父親為逃跑的友人作借貸擔保，而欠下一筆債務，並被迫放下民權工作，轉到大律師行賺錢。故事其中一段有趣情節，便是淳鎬與父親的對話，由於淳鎬年紀不輕，而且一直單身，故父親常會介紹女生給他，希望他將來能有個伴，但他都一一拒絕。

緣分的事當然不能焦急，不過看他的生活日常，個性雖然友善，但莫說是伴侶，不知為何，他就連好友也不多，彷彿活在一個人的世界，與他人都有段距離感。直至他負責的一起官司，需要勸服率真的智友出庭作證，從而推翻她的證詞，好讓被告人無罪釋放。但因智友直言不諱的個性，喚醒他一直以來的信念，亦讓他重拾對世界的希望，開始與人真正「溝通」，並釋放自己的情緒。

控方律師剛開始對淳鎬沒好感。(《5時恭候的證人》劇照) 知對方太多事，反令人感壓力 處事謹慎固然好，但有時過頭，甚至將陌生的對方背景，從頭到腳找尋一遍，並推斷出其想法，則會令對方感到壓力，因此敬而遠之。淳鎬初次與控方律師碰面，談話時雖然出於好意，但氣勢都壓過對方，表示知道對方的家庭，有一個患自閉症的弟弟，使控方律師剛開始對他沒甚好感。我們經常都會打安全牌，凡事都要有把握，才敢踏出第一步，交朋友亦然，或會弄清對方底細，才敢上前結識，但這樣的話，就像向暗戀你的人，說我知道你喜歡我一樣唐突，對方反會被你的坦白嚇著，因而感到壓力，所以還不如留點神秘空間，大家順其自然地相識更好。

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不計較付出的結識，感情才來得真摰

也許人在江湖身不由己，有的人為生活背棄信念，攀附權貴，但其後又發現，自己根本不適應他們的生活，因此出現排斥，自動淪為兩個圈子的局外人。筆者仍記著淳鎬和智友的一段對話，因智友被摰友欺凌，淳鎬便斷定對方一直以來的笑容，都是虛假和有目的，雖然智友沒有和應，但卻反問他：「你的笑容也是有目的嗎？你是好人嗎？」這突如其來的問題，令淳鎬不知所措，因他從來都沒相信對方，靠近她的原因，也是為贏官司。

友情可以是互惠互利，各取所需，但若你失去價值，那些人便會相繼遠離。不過，友情也可以是不求回報，因為喜歡所以付出，這也許是不少人想念校園友誼的原因。淳鎬最終放棄利益，向著信念去做，雖然結果或很糟糕，但至少對得住自己，而他亦特意走到喜歡的人家門前，無私地替對方換燈泡，並最終打動對方，抱得美人歸。

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