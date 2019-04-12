金像獎2019．三夫｜影后黑馬曾美慧孜　陳果妓女三部曲是保證？

一年一度的香港電影金像獎又來了。今年港產片的競爭不算激烈，卻有不少亮眼的女演員。其中一位，必然要數讓人驚歎不已的新晉演員曾美慧孜。 曾美慧孜為陳果最新電影《三夫》博盡演出，近乎全裸演出之餘，更不惜增肥接近30磅，非常敬業。精湛的演技使她處女出演便入圍金像獎最佳女主角，更成為影后大熱。

《三夫》導演陳果向來愛用素人出演電影，而「妓女三部曲」頭兩部的女主角亦前前後後榮獲各大最佳女主角殊榮，不知道曾美慧孜可否循著過往兩位前輩的氣勢，勇奪金像獎最佳女主角的殊榮？

（圖片來源：ig@zengmeihuizi）

「妓女三部曲」第一部：《榴槤飄飄》

《榴槤飄飄》劇照

「妓女三部曲」第一部《榴槤飄飄》是一部2000年的香港電影，由香港導演陳果執導兼編劇。

當時陳果找上了正在讀電影系二年班的內地演員秦海璐出演小燕一角。秦海璐是章子怡的同班同學，比章子怡大半歲。《榴槤飄飄》是她參演的第一部電影，在此之前她沒拍過電影電視，甚至連廣告都沒拍過。

當年秦海璐既沒有名氣，也沒有亮麗的履歷表，陳果之所以選中他，是因為：「很普通，你不會有任何想法覺得秦海璐是一個演員」，秦海璐解釋陳果的意思即是：「說我不夠漂亮，沒有做演員的外表」。

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秦海璐在《榴槤飄飄》中，不需要像曾美慧孜般需要全裸演出，仍為秦海璐贏得多個獎項殊榮，例如是第7屆香港電影評論學會大獎最佳女演員、第38屆金馬獎最佳新演員、第38屆金馬獎最佳女主角、第6屆香港電影金紫荊獎最佳女主角、第20屆香港電影金像獎最佳新演員。其中就讓人喜出望外的，是她當年竟憑藉《榴槤飄飄》，擊敗張曼玉當上金紫荊獎影后！

陳果的《榴槤飄飄》，讓秦海璐成了名。

「妓女三部曲」第二部：《香港有個荷里活》

《香港有個荷里活》劇照

2001年「妓女三部曲」第二部《香港有個荷里活》上映，陳果再次執導兼編劇，今次則找來大家耳熟能詳的周迅擔演女主角。

雖然周迅當年沒有憑藉《香港有個荷里活》榮獲最佳女主角殊榮，卻有份入圍競逐第58屆威尼斯影展、第4屆亞洲影評人協會獎、第39屆金馬獎三大影展的最佳女主角，不過當時周迅並不似現在般有名，正處於冒起的狀態，能夠被陳果選中（陳果於1997年憑《香港製造》奪得港電影金像獎最佳電影及最佳導演殊榮），對當時的周迅起了很大的作用。

《香港有個荷里活》劇照

當年陳果亦表示：「周迅當年拍攝時多演電視劇，未算大紅。當年她們來拍香港片，對演員來說是光榮的。電影拍完有去威尼斯影展，算有交代了。」大概可以出演金像獎最佳導演的作品，對一個演員而言，的確是一個很好的機會吧。

「妓女三部曲」第三部：《三夫》

相隔18年，陳果交出「妓女三部曲」第三部：《三夫》。

據悉陳果為了尋覓一個適合演小妹而且肯全裸出鏡的女演員，花了很長時間，許多香港的女演員對全裸出鏡的要求十分抗拒。後來，陳果在朋友的介紹下認識了內地演員曾美慧孜。

《三夫》劇照

曾美慧孜知道陳果的要求後，一口氣答應所有要求，就算陳果要求「必要時需要打真軍」亦都答應。儘管陳果的要求過份，但無可否認，曾美慧孜真的非常敬業。

《三夫》並不是曾美慧孜的處女作。早於2004年，她已被內地名導婁燁發掘，於《頤和園》、《蘋果》、《冥王星時刻》、《下海》、《雲水之旅》、《建國大業》、《手機》、《辣媽正傳》、《待嫁老爸》、《東京血族》等電視電影作品出演不同角色。可惜，她遲遲未能成名，也沒有機會擔當女主角，或許是因為這個原因，讓她一有機會便出盡全力，最後憑「小妹」一角，為觀眾帶來驚喜。

曾美慧孜憑藉《三夫》已獲得第25屆香港電影評論學會大獎最佳女主角 ，以及第13屆香港電影導演會年度大獎最佳女主角殊榮。至於她會不會循著過往兩位前輩的氣勢，勇奪金像獎最佳女主角的殊榮？以她出色的表現以及敬業的精神，相信機會非常大呢！

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