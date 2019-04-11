令和新鈔｜5,000日圓神秘女子　背景強勁思想前衛　是何方神聖？

日本天皇明仁於月底退位，新年號將轉為「令和」，前日更宣布換鈔，將原來的設計，改為新的人物和風景圖案，當中5,000日圓鈔票裡的女子，便是當地首批女學生兼津田塾大學創辦人津田梅子。

日本將於2024年發行新鈔，當中5,000日圓鈔票的人物，便是津田塾大學始創辦人津田梅子。(日本財務省官網)

日本距上次換鈔，已是15年前的事，而新鈔將於2024年上半年發行，當中一萬日圓鈔票的人物，將由日本近代重要啟蒙思想家福澤諭吉，轉為「日本資本主義之父」澀澤榮一；5,000元鈔票由明治時期女性小說家樋口一葉，轉為津田梅子；1000元鈔票則由細菌學家野口英世，轉為日本醫學會創辦人北里柴三郎。

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+ 8 + 7 + 6

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對津田梅子的印象，也許會有點陌生，但她在推動女生教育的貢獻，不遺餘力，於第一次世界大戰前，創立津田塾大學，培養國際思想和教養，亦四出籌措經費，爭取官方支助。她於學校開辦當天，便發表滿腔熱誠的致辭，「比起教學設備，真正的教育，是教師的熱情，以及學生求真的研究態度。」她亦認為，完美女生必須謹記的事，便是要成為「all-round women」。

11歲的津田梅子。(網上圖片) 首批接受教育的女生 津田梅子生於慶應時期，其後政府於1871年，派遣岩倉使團，遠赴美國外交視察，年紀僅7歲的她，當時便透過曾為舊江戶幕府幕臣的父親津田仙安排，隨團抵美留學，成為首批女生接受教育的5位女團員中，最年輕的一位。留美期間，她曾進修多個範疇，如英語、鋼琴、拉丁語、法語、自然科學和心理學等，並在11年後回國，擔任首任內閣總理大臣伊藤博文孩子的教師。 她於三年後，轉到專收日本封建制度下的學習院女學部，任教英語，但期間她發現，那裡的教學風氣和政策，是想學生成為溫馴的賢妻良母，而非汲取知識和充實自己，與自己信念背道而馳。因此她於1889年，得到校長的兩年留學許可後，再到美國攻讀生物和教育課程，並開始推動女生教育，公開表示會為出國留學的女生，提供獎學金資助。

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津田塾大學(津田塾大學官網) 創辦津田塾大學 雖然當年政府已推動女生教育，但她認為教學素質仍存分歧，於是在1900年，創立女子英學塾，提供女生平等的學習機會，實行「使女生變強大去作改變」的格言。由於經營資金不足，她還會四出奔走，盼籌得資金，幸而學塾最終於1903年，取得官方資助，化解資金短缺的危機，並在1948年升格為大學，取名津田塾大學。

為表揚津田梅子推動女生教學，政府曾於1915年，向其授予勳六等寶冠章，此等榮譽僅次於當時的皇族或宮中女官。由於她為學塾心力交瘁，以致身體日漸轉差，她其後於1919年，回到鐮倉的別莊休養，並在十年後病逝，享年64歲。她曾在學塾畢業禮時贈言，指畢業生比許多女生有幸，獲得更多機會，並寄語她們都「擁有遠大的目光，瞭解永恆真理的洞察力，充滿憐憫和慈悲的心，以及照亮黑暗的信仰」。她的寄望和付出沒有白費，學塾終於1948年升格，取名為津田塾大學，而其遺體亦葬於東京都小平市的校園內。

（參考資料：huffingtonpost.jp、fnn.jp、日本財務省等）

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