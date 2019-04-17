【金像獎2019】59歲毛舜筠被錯認胡定欣　逆齡保養全因只吃七分飽

香港電影金像獎頒獎禮於本周日順利舉行，毛舜筠（毛姐）上屆憑《黃金花》奪影后，今年只擔任頒獎嘉賓，與歷屆影后鮑起靜和惠英紅，一同頒發「最佳女主角」。現年59歲的毛姐，當晚穿上一襲Giorgio Armani灰色亞麻混紡西裝，配搭簡練的低馬尾髮型，看來仿如年輕不止十年，更有網民將其錯認為胡定欣！

毛舜筠(圖左)當晚衣著，被網民大讚逆齡，更有人誤認她是胡定欣(圖右)。(葉志明、陳順禎、梁碧玲攝)

毛舜筠雖年紀不輕，但有著讓人羡慕的童顏，前年更在節目訪問中，透露自己赴法國修讀藍帶廚藝課程時，被好幾個大廚先後問她是否滿19歲，亦曾在美國買酒時被查牌，令其內心歡喜不已。不過，天下沒有免費午餐，毛姐平日也要保養得宜，才可擁有逆齡的外貌，她亦曾於訪問裡，坦言「每個女人也貪靚」，更分享自己的保養心得，指年老也可以很美、健康和心境青春，「靚的定義，是不要讓人覺得我很憔悴和老。」

延伸閱讀：

【黃心穎許志安】偷食斷正 回顧渣男語錄：你以為出軌沒罪惡感？

【黃心穎許志安偷食】鄭秀文馬國明IG網民集氣：果斷斬纜換過個！

37歲胡定欣愛情隨緣 演技、感情放得開：與前度女友亦可以做朋

毛姐當晚的造型，被網民誤認為胡定欣，並大讚她很美：

+ 8 + 7 + 6

低糖飲食防止加快衰老

甜品雖則美味，但也要適可宜止，因糖分代謝後，剩餘的葡萄糖，或會與膠原蛋白結合，令其功能受影響，皮膚亦會失去彈性，形成皺紋，並加快衰老。因此，除了少食高糖分生果，選吃藍莓、牛油果和奇異果等食物，她亦改變飲咖啡加糖的習慣，轉飲齋啡。雖有不少人戒食澱粉，但她不會完全戒掉，認為少吃糖便難增磅，因此每餐的白飯分量，都會有一個拳頭的大小，而且也會利用椰子油煮食，以防腦退化症。

毛姐指：「喜歡下廚的人，是不太愛吃東西。」(@moje115) 只吃七分飽，飯後不坐著 毛姐雖愛煮食，但她曾在訪問表示自己不貪吃，「喜歡下廚的人，是不太愛吃東西，只會試味，因煮完便已沒胃口。」她每次吃飯，都不會撐飽肚子，只吃七至八成飽，避免自己吃過量，亦會在飯後一直站著，不立刻坐下，而且由於晚上消耗的能量不多，毛姐也會盡量在6時後，不再進食，以防積聚脂肪。

延伸閱讀：

37歲胡定欣愛情隨緣 演技、感情放得開：與前度女友亦可以做朋友

秦嵐｜五阿哥與知畫再「同框」 15年後優雅氣質昇華靠3大髮型

運動不過量，愛做瑜珈、急步行

運動絕對是最佳的保養品，不僅能燃燒脂肪，亦能促進新陳代謝，讓人變得精神，皮膚保持彈性。毛姐曾在訪問裡表示，以前是位運動達人，會跑10公里，亦曾因愛上跳Hip Hop，一日報讀三節課，雖然變得消瘦，但她形容自己當時失去水分和零脂肪，因此非常憔悴，皮膚亦變乾旱。因此，她認為要適可宜止，改為每星期至少3次運動，只做1至個半小時的瑜珈、拉筋或急步行等。

【第一屆武博】從李小龍到黃飛鴻，香港武術電影世界聞名，武博的「光影武林」隧道，以專業武術角度解構七套精選電影的武打場面，讓觀眾從大銀幕以外，真正了解武術的應用及背後理念。熱愛武術電影的你，必撐！5月3至5日，眼界．決定境界，九展見！ 按此立即購票 ; 按此瀏覽武博專頁