【The Act】真人真事改編：母迫女服藥裝殘障　陰謀背後因太深愛

《The Act》根據美國真實故事改編，講述一對患病母女表面上相依為命，是社區中的慈善明星。實際上母親Dee Dee以母愛的名義逼使健康的Gypsy服用大量藥物，裝扮成可憐的病童。日漸成長的Gypsy渴望自由與健康人生，欲掙脫母親的牢籠追逐愛情，策劃了謀殺母親的計劃。被愛不一定是幸福的，太用力的愛使人疲憊，最終演變成兩敗俱傷的結局。

《The Act》根據美國真實故事改編，是宗轟動全美的謀殺案。（《The Act》劇照）

Gypsy從嬰兒時候開始已患有白血病、癲癇症、肌肉萎縮症等等，半身癱瘓終生只能於輪椅上度日，更只能透過餵食管往胃病注入營養液體維持生命，Gypsy只能倚靠Dee Dee的全天候照顧。雖然母女的抗病生活並不簡單，二人卻樂觀積極，不斷應慈善機構的邀請，穿州過省分享生活軼事，獲得社會的高度關注，慈善捐獻成為了她們的經濟來源。

2015年6月14日，Dee Dee被發現陳屍家中，而重病纏身的Gypsy卻失去縱影，事件震驚整個美國。直至警方找到Gypsy時，才發現她根本是個健全的少女，所有的病痛都是母親騙取捐款的陰謀。Gypsy被逼長期服藥、剃光頭髮，更被拔光牙齒。

每隔數天Dee Dee便會帶著厚重的病歷表與Gypsy去看醫生，每當遇到質疑Gypsy病歷的醫生，Dee Dee都會批評其專業資格，並開始疲勞轟炸那些醫生，逼使他們按Dee Dee口中的「病情」開出處方。直至Gypsy思想日漸成熟，並結識了男網友展開網戀關係後，她更認清了自己並沒有患病的真相，決意離開母親的枷鎖。

更多《The Act》精彩劇照：

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縱使Dee Dee的行為令人心寒，劇集中最令人留下深刻印象的卻是母女間的牽絆。《The Act》使用倒敘手法，先以Dee Dee的命案作開首，鏡頭一轉便是二人在眾人的歡迎下搬進了小社區，充滿夢幻感的粉色小房子是慈善機構特地為這對母女而設的，一切都是這樣正面又溫暖的。

現實中的Dee Dee與Gypsy（網上圖片）

看到Dee Dee為照顧Gypsy而忙得焦頭爛額，不禁令人感嘆母愛的偉大。在Gypsy十八歲時，明知道自己行動自如、沒有病痛，卻一次又一次忍受著母親的惡行，一方面是害怕受到Dee Dee的懲罰，更重要的是她明白自己是母親的生命支柱，實在不忍心捨她而去。後來Dee Dee身體愈來愈差，被確診患上糖尿病，Gypsy更明白到母親是真的不能失去自己，而對如此的矛盾與掙扎，她於逃走的機會前還是選擇了留下。

電影由真人真事改編，點擊下圖看現實中的Dee Dee與Gypsy：

就算我身處監獄，卻感到比跟母親坐在客廳更加自由。 Gypsy Rose Blanchard

Dee Dee泛濫的愛令Gypsy失去了人生，她以為無微不至的照顧便是對她最好的。當Dee Dee很用力的去愛，卻沒有換來對等的回應，自己愛得吃力，也令Gypsy對她強加於自己身上的愛感到愧疚，最終換來悲慘的結局。一段健康的關係是互相依靠，成為彼此堅持的動力，而不是憑藉佔有對方來確認自己的存在價值。別把對方當作自己的全世界，也別把盲目付出當成快樂。

《The Act》預告片段：

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