梅根又犯規？赴紐約奢華產前派對　每晚59萬酒店惹威廉王子不滿？

英女王伊利沙伯二世前日93歲大壽，適逢復活節，她與其他王室成員出席溫莎堡舉行的復活節彌撒，而梅根則因臨盆在即缺席，並在社交網站祝賀對方。雖然為王室添喜事固然好，但梅根在安胎前，則因飛往美國，參與奢華的產前派對（Baby Shower），而備受批評，亦有傳大伯威廉王子也略帶微言。

梅根早前出席好友為其舉辦的產前派對。(Pinterest/ US Weekly截圖)

美國出生的梅根，無論處事或說話，都傾向美式，故對她而言，傳統的產前派對，佔著不可或缺部分。不過，約在兩個月前，她飛回美國，出席好友為其準備的產前派對時，卻因奢華的舉動，與王室節儉形象格格不入，引起英國網民的不滿。不少報道亦指，威廉王子因此「動怒」，而前戴安娜王妃管家Paul Burrell也批評，她的做法「看似巨星甚於王室成員」，並感嘆自己多年為王室成員保留私隱空間，但她則「把所有目光放到自己和孩子身上」。

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梅根的產前派對場地、食物和活動安排也受到關注，點圖即看「奢華細節」＝＝＞

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這場派對的舉辦人，雖不是梅根，而是其多年好友Genevieve Hillis，以及美國網球選手小威廉絲（Serena Williams），但真正觸怒網民的原因，其實是她的高調行為和我行我素的做法。據報，她當時乘坐影星佐治古尼（George Clooney）的私人專機到美國，縱然全程保密，但期間她都沒有刻意防避，被大批媒體拍到，她曾跟劇集《Suits》的演員們，於高級餐廳Polo Bar內吃飯，亦與好友造型師Jessica Mulroney茶聚，並相約小威廉絲吃晚餐。

小威廉絲(圖左)結識梅根已有9年，亦有出席對方去年的大婚。(Getty Images) 產前派對的格調，亦是非常豪華，在紐約的著名五星酒店The Mark Hotel舉行（普通二人房一晚房價約7千多港元）。而派對選址是頂層套房，舉辦一連兩晚的活動，每晚需約58.8萬港元，即合共約117.6萬港元，更邀請了米芝蓮二星餐廳廚Jean Georges，製作糕點和點心。外國媒體推測，整個派對需約20萬美元（約156.9萬港元），雖費用全由小威廉絲等人支付，但相比其他王室成員，梅根的做法，算是非常奢侈，而且當晚有不少荷李活巨星出席，還包括哥倫比亞廣播公司（CBS）主播，使場面受到矚目，引來不少追訪。

梅根原打算於倫敦，再辦一場產前派對，但得到網民巨大迴響，有傳威廉王子也相當反對，根據《每日郵報》，她最終決定在白金漢宮，舉行一個小型派對，並僅邀請母親和數名好友參與。她亦透過王室社交帳號，發起全球性的產前派對「#globalsussexbabyshower」，鼓勵網民捐款到慈善機構，以替代送禮，「如果你已作出捐款，我們將會給予最大的感激。」活動得到不少粉絲支持，款項最終籌逾2萬英鎊，算為之前得到的批評，挽回一點分數。

（參考資料：harpers bazaar、daily mail、hello magazine）

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