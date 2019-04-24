【梅根】破例聘請美籍男保姆？年薪70萬、須放棄私生活兼八項全能

英國薩塞克斯公爵夫人梅根於去年懷孕，有傳將在本月底分娩，而其好友佐治古尼（George Clooney）亦曾在兩個月前，無意中透露答案，指她懷孕七個月，隨即引來不少人揣測，梅根真正的預產期，為四月底至五月初。

據稱，哈里和梅根正物色一位保姆，以照顧兩人的孩子。(Getty Images)

有指預產期在即的梅根，選擇家中分娩，亦未必會短期內公開新成員的照片。雖尚未宣布好消息，但據稱，她和哈里王子現正物色孩子的保姆，而這份工作年薪更達7萬英鎊（約71.4萬港元），不過高薪的工作下，到底需具備甚麼條件？

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梅根嫁入王室將1年，處事屢屢破格，將要臨盆的她，於本月中宣布，會在產後保持私隱一段時間，才對外公開，打破王室歷來40年的傳統。早前，當地媒體《每日郵報》亦引述其好友稱，她將不會在倫敦聖瑪莉醫院分娩，並仿傚英女王的做法，選擇在家中接生，當中的原因，知情的高級臨床醫生表示，這是因她不想仿傚凱特，也不願在經歷生死後，為拍照而打扮。

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據聞，她亦拒絕英女王御用的婦產科男醫生協助，指「不希望有男人在產房內」，所以自行組成由女醫生帶領的團隊，助其分娩。不過，對於保姆的合適人選，據《鏡報》稱，她則傾向於男性，而且國籍希望是美國，「她從不隱藏自己對出生地的自豪感。」除這些條件，她亦盼受聘的保姆，能融入她們的家庭生活中，而不是「穿制服的員工」，並想在三個月內找到。

威廉王子與英國劍橋公爵夫人凱蒂的三名子女，包括剛滿1歲的路易斯小王子，也是由保姆Maria Borrallo照顧。（theroyalfamily@Instagram）

雖然王室保姆的月薪算豐厚，不過回顧喬治王子、夏洛特公主和路易斯小王子的保姆Maria Borrallo，其實在面試過程中，需過五關斬六將，絕對不是普通人能勝任的職位。

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(參考資料: daily mail, the sun, mirror.co.uk)

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