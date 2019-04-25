【復仇者聯盟4】十二星座代表英雄　黑寡婦最懂看眼色似足處女座

請放心，此文「無劇透」。 望穿秋水，《復仇者聯盟4》（Avengers4）終在本周三上映，為這系列電影，迎來最終章。小時候，我們都有個英雄夢，我們雖然沒有超能力，但原來不同星座都有著與超級英雄相似的特質，而這些特質，到底會屬哪個英雄呢？

在一眾英雄中，黑寡婦既是完美主義者，也最懂觀言察色，十足處女座。（《美國隊長2：酷寒戰士》劇照）

在《無限之戰》上映後，不少人都因一半英雄角色「被失蹤」，而感到驚訝和傷心，紛提出扭轉局面的假設，希望自己的英雄永不消失。雖然拍攝《終局之戰》時，不時流出劇情，不過觀眾的期待有增無減，都盼能快點看到結局。

延伸閱讀：

韓國Starbucks杯二次創作 有腳美人魚 諷刺休息不忘工作上班族

《ViVi》復活 去年5月停刊 水原希子、藤井Lena曾是集體回憶

【令和新鈔】5千日圓神秘女子 背景強勁思想前衛 是何方神聖？

電影終於上映，相信不少英雄迷，都為怕被劇透，而搶先在首日觀看。除《復仇者聯盟》系列故事，英雄們也有各自的獨立電影，讓人看得心動，如2011年的《美國隊長》，個性不僅足智多謀，亦能團結眾人力量，而近日確認開拍的《黑寡婦》，亦是位擅於閱人的英雄，而且凡事追求完美。

在日常生活中，我們其實也一些小舉動，隱若透露出這些英雄的特質，整理出不同星座所屬的超級英雄，不知你所擁有的特質，會否跟心愛的英雄一樣呢？

點圖即看結果 ＝＝＞

+ 20 + 19 + 18

【第一屆武博】從李小龍到黃飛鴻，香港武術電影世界聞名，武博的「光影武林」隧道，以專業武術角度解構七套精選電影的武打場面，讓觀眾從大銀幕以外，真正了解武術的應用及背後理念。熱愛武術電影的你，必撐！5月3至5日，眼界．決定境界，九展見！ 按此立即購票 ; 按此瀏覽武博專頁