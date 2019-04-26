KOL時代終結？Instagram震撼性消息　或將隱藏「like數」？

Instagram最新一項功能更新，或會隱藏「like數」，於用家來說到底是好是壞？

（《你為我著迷》劇照）

隱藏「like數」，因為想用戶專注「分享」，而非「呃like」

根據科技網站TechCrunch的報導，為所有IG用戶投下震撼性的消息，指Instagram或會隱藏「like數」。意即用戶可以看到有多少人讚好（Like）自己的相片與影片，但其他用戶則看不到。

雖然Instagram是否真的會更新功能隱藏「like數」，暫時只是消息階段，未必落實執行，但相信這對倚賴用戶反應來經營的公司、網絡紅人KOL或Influencer，相信會是一個很大的打擊。

（sandrasemburg@instagram）

IG出招有跡可尋？或跟精神健康問題有關

過往不少報告都顯示社交媒體對心理健康造成負面影響，而Instagram發言人曾表示，會積極找出應對方法，是次改動或許就是回應的方法之一。Instagram官方也表示，希望用戶專注「分享」，而非得到多少「讚好」。取代數字的，將會是讚好的數個跟蹤者名字，與「其他（Others）」。

社交媒體不知不覺影響我們的精神健康，你又是否知道自己情緒早已「被操控」？

（點圖即看有否中招＝＝＞）

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Source：TechChurch、huffpost.com

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