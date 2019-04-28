【插畫】減肥拖延症被狠狠摑一巴：比愛情更堅固的，是體重！

總有些話題、說話是經常都會談及，卻一下子會忘記得一乾二淨的，因為那些只是我們平日希望發發牢騷的說話，但竟然會有插畫師將我們的心聲描繪出來。

台灣插畫家Auddie於2014年創立「某人日常」的專頁，開始畫起有關生活情節的插畫，至今仍有持續更新，Instagram上亦累積到44.4千位Follewers。

他把自己筆下主角的名字稱為「某人」，那個穿白色連身衣服、外型肥乎乎、樣貌相當滑稽的「某人」，亦會從自己與朋友的生活趣事中攝取靈感，畫下一個又一個的抱怨心聲，內容更似是每個人的生活日常，故「某人」可以是他，可以是你，可以是任何一個人。他的作品仿似每個人生活上的調劑品，在苦悶中帶來一點快樂。

Auddie畫的「某人」，也有說中你的心聲嗎？

你也是「某人」嗎？(nobodysdaily@Instagram)

近日炎熱的天氣開始來襲，女生們討論得最多的話題必然會有「減肥」。減肥就像是終生話題一樣，永遠都說不完。「某人」雖然口中時常道出「我要減走肥肉的說話」，但總是遲遲未開始，然後開始下定決心減肥時卻會為自己給上多個藉口，例如是「吃了才有力氣減肥」、「走路也可當作運動」等等自欺欺人等說話，結果減肥計劃變得沒完沒了，然後默默的放棄自己，你也是這樣的嗎？

減肥計劃變得沒完沒了，然後默默的放棄自己，你也是這樣的嗎？(nobodysdaily＠Instagram)

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按圖觀看「某人」的減肥史，看看你中了多少個症狀？

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除了減肥心聲，Auddie也有畫下上班一族的心底話，總會引起你的共鳴！

每天叫你起床的是誰呢？(nobodysdaily@Instagram)

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（圖片獲某人日常授權轉載）

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