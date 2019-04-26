從洪拳到鋼管舞練剛柔　保護女生抱不平　何慈茵：沒甚麼事需要怕

訪問相約拳館，開始前，說想將椅子移到窗邊，何慈茵（Charlene）二話不說便扎馬、蹲下，抱起鐵凳：「小心，你移不動的。」；還說想要除下沙包，她就立馬跳上，雙腿抱緊，鬆開扣。在場兩位「大隻佬」張望，似乎也相信不需要幫忙。「我在女生堆都是這角色。」Charlene笑得稚氣。搬搬抬抬是小事，日常瘀傷血腫也是閒事，「從生育可見，女人能承受的痛與鍛鍊不下於男人。」不過置身於九成男性的洪拳世界，作為女生少不免引來或驚嘆或輕視的目光，尤其她流著一半西方人的血統。 攝影：黃寶瑩、部分照片由受訪者提供

不愛姿整打扮，一件T恤襯運動legging再「踢拖」，就是Charlene的日常裝束。

一件T恤襯運動legging再「踢拖」，背個大背包，Charlene這樣穿梭新界與港島間，練武、教班，有時跟師兄弟練習後上茶餐廳，聽到一些伙計大言不慚說：「鬼婆都識打功夫？」內心不好受，一張混血兒的臉、標緻的五官，令人先入為主以為她不會廣東話，誰知她是土生土長的香港人，甜美的外表藏著武士精神，父親是洪拳大師何麥（Mark Houghton)，她亦是已故電影武術大師劉家良師傅的徒孫。在幕前也許有點眼熟，真正跟她交過手的男生，都知道她「不好惹」—功夫了得！

洪拳女生何慈茵（Charlene）是今屆武術博覽的武術大使，將會出席開幕禮。

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他對我說：「原來女生可比男生強。」

然而，還未認識她的男生，總是存在不解，也許不只是對她，而是對女生能力的想像。「我曾學過舞獅，獅頭好重，當時有位肌肉型的外籍男同學，他健身練得一身大塊肌肉，可是一舉起獅頭很快就力有不逮，我這個比他瘦弱得多的女生卻耐力比他強，令他刮目相看，對我說：『原來女生可比男生強。』」突破了大眾對女生的設定，因她練武日子有功，「練洪拳講究肌耐力，跟健身所運用的力不同，所以大隻男也不一定很有力量。」不過她仍謙虛：「作為洪拳界的少數女生，只要打得不太差，較容易引來外界關注。」這是女生的優勢。可是，與同樣習武的師兄弟相比，她還是不及他們有力量，「技術與膽量都可與男生匹敵，但說到力量，則要付出多2-3倍時間鍛練，與其硬碰硬，學會智取更實際。」學習運用自身特點，靈活走位，不只是在雷台上比武的智慧，更是人生舞台上的哲學。

【點擊看】Charlene練得一身肌肉線條，每周練武4-5日外，亦花2-3日進行重力訓練，鍛鍊肌耐力與線條。

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那時就不是用比武的規矩對付，要攻關節、下陰、後腦、頸及喉嚨等位置，尤其下陰位，輕輕啪一下就能令他跪低！ 何慈茵（Charlene）

硬碰硬沒有好結果：曾險於Lday Gaga個唱與惡男打交

一直說話平和親切的Charlene憶起十年前年少氣盛時，險些在公眾場合引起毆鬥的往事，依然咬牙切齒。

曾經年少氣盛，想以武力解決問題，「慶幸最終沒有參與打交，都不會有好收場。」

「18歲那年，我與朋友看Lady Gaga演唱會，在企位的位置，現場氣氛很好，大家都很投入舞動身體，有位男生卻忘我得罔顧他人，不斷碰撞到身邊觀眾，我從後觀察他多時，直到他撞到我，我終於按捺不住，批肘還擊！他卻一手反拗我的手指，想撩交打！」男生沒有因她是女兒身而有所禮讓，向來忍耐力強的她，底線一觸即發，激得Charlene想跟他開戰，「有無搞錯，對女人都動手！」當時她學武4年，懂得功夫令她有膽識，認為自己能應付武力場面，無懼挺身而出，即使是跟男生打交：「那時就不是用比武的規矩對付，要攻關節、下陰、後腦、頸及喉嚨等位置，尤其下陰位，輕輕啪一下就能令他跪低！」幸好當時有朋友把二人分開，「被拖離時，那男生還不斷起腳踢我至瘀傷。雖然他很英俊，但實在太過分。」事隔十年，Charlene仍然說得有火。「現在回看，真的慶幸自己最終沒有參與打交，要是打了，最後都會被捕，沒有好收場。」時至今天，她都沒有真正與人動怒打交。

14歲那年，Charlene主動向父親表示想學洪拳，從此成為爸爸一對一的門生。（受訪者提供）

曾經小腿因撞傷後沒有好好護理而長出一個像乒乓球大的血腫，最後要看跌打放血。 何慈茵（Charlene）

將習武而來的膽識，成就面對危難時的勇氣

那一課，更深體會硬碰硬不會有好結果，十年歲月成長，在武術背後的精神價值浸淫下，要是用功夫以牙還牙，不如著眼於保護別人與強身健體，將習武而來的膽識，成就面對危難時的勇氣。「曾經我的英國表妹來港，與她到蘭桂坊見識，一位醉酒男士上前搭訕，我便以為他是鹹濕佬想佔便宜，立即挺身保護表妹耍走他。」

【點擊看】Charlene與爸爸關係親密，雖然對女兒的動作及技術要求嚴格​，但對體能練習，則相對放寬。

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作為武術女生，Charlene理所當然的讓自己充當保護女生的角色：「學功夫令我有自信，沒有甚麼事需要怕，不會退縮。」就連練武時的周身損傷，雷台上被打致眼腫，她都在所不計。「曾經小腿因撞傷後沒有好好護理而長出一個像乒乓球大的血腫，最後要看跌打放血。」即使留下疤痕，也接受是自己的一部分。

【點擊看】也許受師公—已故電影武術大師劉家良師傅影響，Charlene也希望成為武打演員。以下是她參演的武打電影：

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媽媽為她心痛，爸爸則引以為傲。「當爸爸看見我在雷台上被拳手打致眼腫，他卻在場邊笑，說看到女兒不會很快就認輸，不害怕受傷，這是武士精神﹗」英勇的個性與毅力像個女漢子，自言舉止總是硬橋硬馬，曾經以為自己沒有女性的柔美，於是去學跟武術截然不同的運動—鋼管舞，尋找看不見的自己。

日常練武，Charlene會到父親家，在自己家中也有一支鋼管練舞。（受訪者提供）

學鋼管舞：原來我也有女生的柔美

由男性為主的武術世界，跳進以女生堆中學鋼管舞，脫下平日慣穿的拖鞋及波鞋，換上一雙高跟鞋，Charlene露出愛美的一面。「高跟鞋令雙腿看來很修長，展現女生優美的體態，真的很漂亮。」她又強調：「許多人聽到鋼管舞，就聯想起夜總會畀人攝錢那些，其實這是一門糅合舞蹈與體操的運動。」每個動作展現女生婀娜的姿態，背後需要強大力量，「腋下、大腿內側的皮膚跟鋼管磨擦的感覺，如被火燒。」這是另一種痛，縱然如此，都能被在自身尋獲女性柔美的滿足感所掩蓋。

【點擊看】練洪拳時硬橋硬馬，但Charlene跳鋼管舞時，則展現婀娜嫵媚的女性化一面：

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無論武術還是鋼管舞，「當你真心喜歡一件事，就能克服所有的痛。」

有一種溫柔需要加點剛強去成就；有一種剛強需要注入溫柔來克制。彼此調和出一份人生智慧。

【洪拳基本串連動作：修大腿、臀部、腹部及手臂線條】Charlene重視個人體態，習武令她練得一身健康身形，武術動作也有助修線條，點擊以下示範圖，四個動作重複做3-4組，零武術底子也可follow：

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