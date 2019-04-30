英國薩塞克斯公爵夫人梅根將誕王室新成員，雖王室都暫時否認已分娩的消息，但這位頑皮的王室寶寶，其實早已向我們「打招呼」，有報道近日便整理出梅根出席活動時，突然胎動的一刻，而且還不止有一次。

王室寶寶還未誕生，便已備受矚目，除名字和性別暫時保密外，由於梅根選擇家中分娩，他的出生日也成謎團，引來不少人的好奇。雖仍未能見到這位王室新成員，不過有媒體日前回顧梅根胎動的時刻，發現原來他在數個場合裡，也有「現身」，看來他誕生以後，活潑程度也不亞於夏洛特公主。

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梅根出席英國時尚大賞時，腹中寶寶踢了她一下。(VCG)

胎動時刻一：英國時尚大賞

梅根去年出席英國時尚大賞（British Fashion Awards），負責頒獎予為其設計婚紗的Givenchy創作總監Clare Waight Keller。當日她的衣著成全場焦點，不僅穿黑色單肩絨裙，塗黑色指甲油，亦配金色露趾高跟鞋，整個人鋒芒畢露。不過，有眼利的網民發現到，其肚子裡的寶寶也趁機搶鏡，在Keller分享得獎感言時，梅根放在肚上的雙手突鬆開，並將左手放到較上方，隨後更合上雙眼和深呼吸，表現得有點痛苦。

梅根腹中寶寶「現身」經過：

梅根外訪時，腹中竇寶看來也十分雀躍。(Getty Images)

胎動時刻二：摩洛哥外訪

去旅行，心情當然興奮，哈里和梅根去年出訪摩洛哥，出席阿特拉斯山脈附近小鎮Asni的非政府教育組織活動。典禮期間，兩人都坐著聆聽台上的人致辭，但此時梅根腹中的寶寶，因一時得意忘形，不小心踢向媽媽。有報道亦拍到，梅根當時肚子不斷前後地動，她亦頓時看向肚子，像在教訓這個頑皮的小孩。

梅根腹中寶寶「現身」經過：

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梅根在探訪布里斯托爾舊維克劇院期間曾出現胎動。(Getty Images)

胎動時刻三：舊維克劇院活動

哈里和梅根出席布里斯托爾舊維克劇院的翻新工程活動時，當時梅根腹大便便，穿上一條黑色裙作遮掩。不過，看來腹中寶寶也想搶鏡，有站在梅根側面的網民拍到，她的肚子突然被用力的踢一下，而她亦隨即看向下方，並稍稍喘一口氣，似乎這一踢的力度相當大，不過她都表現專業，很快便看回鏡頭拍照。

梅根腹中寶寶「現身」經過：

梅根即使被寶寶踢了一下，仍泰然自若。(Getty Images)

胎動時刻四：國家劇院訪問

梅根在年初時，首次以王室贊助人身份，訪問國家劇院（National Theatre），當時她穿著喜歡的粉紅色造型，由於顏色明亮，令她的肚子更受注目。而她這次的胎動，亦較為明顯，不少媒體拍到，其肚子上有東西微微突出，然後很快便縮回去，雖然她表現得泰然自若，臉帶笑容，但相信也是有苦自己知吧！

梅根腹中寶寶「現身」經過：

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(資料來源：dresslikeaduchess.com)

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