鬆弛熊首部定格動畫《輕鬆小熊與小薰》終於在Netflix上架，本抱着「不過一套動畫」的心理觀看，但看畢十三集，不管是內容還是畫面，都大有驚喜。Netflix早前發佈製作團隊的訪問片段，原來每天只能拍十秒，而13集11分鐘的動畫，共花了兩年的時間完成！

Netflix《輕鬆小熊與小薰》的幕後製作花絮。（Netflix）

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導演親身拆解：每天只能拍十秒，一共拍了22萬個鏡頭

《輕鬆小熊與小薰》畫面細緻，仿如真實場景，歸功於認真的製作團隊。導演小林雅仁就在訪問中提到，《輕鬆小熊與小薰》的故事是一般人的日常感觸，當中也不確定的地方，但也充滿快樂，因此希望在全球的人都看得到。

但拍攝定格動畫絕不容易，製作團隊Dwarf花了整整兩年的時間製作，光是拍攝就用了7個月，共拍攝了22萬個鏡頭。導演小林雅仁補充，製作需時，因為一名動畫師一天只可完成十秒鏡頭。而他們也在場景的細節上下了很大的功夫，因為他想讓觀眾感到真的有人住在那兒。

Netflix《輕鬆小熊與小薰》的幕後製作花絮。（影片截圖）

編劇刻意寫平凡辦公室：「我們在日常生活中忙成那樣，我只希望輕鬆小熊能讓你感到怡然自得。」

除了畫面細緻，相信《輕鬆小熊與小薰》的劇情也讓人喜出望外。本以為小孩玩兒，想不到劇情別有深意，「OL」小薰平凡生活中的平凡煩惱，也熟悉得很。編劇荻上直子在訪問中說：「我把她的辦公室寫成任何角落，她要解決日常生活中的棘手事，但也有開心的時刻。當我工作忙成這樣，我感覺有點被遺忘了，但我希望輕鬆小熊能令觀眾感到自在，告訴你世上還有好人。」

導演在訪問尾聲道：「希望觀賞時，可以一邊放鬆，一邊吃水餃。」

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