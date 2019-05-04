【女生香港地】港島區特色Brunch不離酒　鬧市天台竟有法式野餐

一周辛勞的工作過後，周末當然要好好慰勞一下自己，睡到自然醒再品嚐一個滿足的Brunch，喚醒周未的靈魂。對於美食，總有些女生是抱著「先吃了再想減肥這回事」，從前菜、主菜到甜點，充滿異國味道的餐廳正合心意，不但分量滿足，還能慰藉女生的「甜品胃」，還有美酒供應。推薦以下三間港島區酒吧餐廳的特色Brunch，看看哪間最合你心：

Piqniq：天台酒吧體驗 鬧市中的法式野餐

從前菜、主菜與甜品一應俱全，以鋪上紅白格餐布的籐籃盛載，心思十足。（FB_Piqniq）

天台酒吧Piqniq的名稱取自Picnic的發音，一打開餐廳大門，映入眼簾的是中環開揚的景觀，酒吧的中央更擺放著藝術家草間彌生著名的波點南瓜雕塑，充滿色彩的裝潢與休閒的豆袋座椅，感覺像是到了郊外般輕鬆。

野餐又怎少得了野餐籃，餐廳特設野餐籃套餐，從前菜、主菜與甜品一應俱全，以鋪上紅白格餐布的籐籃盛載，心思十足。喜歡甜點的女生可以試試以法國朱古力Valrhona製成的朱古力撻與法國蘋果製成的酥脆蘋果批。除了特色野餐籃外，餐廳的宮崎和牛三文治也非常受歡迎。餐廳既為酒吧，酒單當然選擇豐富，吃過Brunch後與朋友喝著特色Cocktail，坐著坐著，轉眼便到了黃昏時刻。

+ 3 + 2

Giando：芝士控不能錯過的意大利式Brunch

芝士控不能錯過的意大利式Brunch（FB_Giando Italian Restaurant & Bar）

走進西營盤，最大的感覺是新舊交集的和諧感。這裡充滿傳統的特色小店，卻不乏新式的咖啡室與餐廳，La Paloma是區內有名氣的意大利餐廳，設有三道菜式的周末Brunch，餐廳中央設有自助吧台，各款意式凍肉及餐前小食包括巴馬火腿、意式香腸及各式芝士應有盡有，喜歡吃芝士的女生可於Giando盡情品嚐Nodini鈕結水牛芝士、絲狀的Stracciatella絲翠奇亞芝士，以氣泡酒浸泡的Ubriaco醉芝士及帶有煙燻味的Scamorza煙芝士。

吃過頭盤後，套餐還包括手製意大利粉與經典意大利甜品，配上一杯濃縮咖啡作結，度過一個意式下午。

La Paloma：份量十足 特製24寸巨型西班牙Paella

大廚以特製的24寸巨型平底鑊烹煮Paella，帶來視覺上的震撼。（IG_La Paloma）

同樣位於西營盤的La Paloma裝潢充滿異國風情，Brunch更是極具份量。Brunch套餐分為前菜、主菜與甜品。六款前菜各有特色，Padrones炸青椒口感爽脆、Patatas Bravas薯角醬汁惹味。主菜是傳統西班牙炒飯Paella與烤乳豬，大廚於餐廳中央以特製的24寸巨型平底鑊烹煮Paella，帶來視覺上的震撼。而烤乳豬更是令人期待的一道菜式，以手造烤爐烤出西班牙風味，外皮香脆可口，肉質依然保持鮮嫩。甜品則是西班牙傳統小食Churros配上熱朱古力醬與雲呢拿雪糕，讓西班牙美食喚醒一整天的精神。

+ 3 + 2

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