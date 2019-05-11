【法國女生哲學】保持優雅靠「任性」　最願意花錢的美妝品是？

乘着「法國五月」，除了法國電影與藝術展，不如也學學法國女生的生活哲學。 從前遊歷法國，最喜歡的不是宏大的建築，而是那些馬路旁的咖啡店，桌椅放在店外，總有一兩位女生，坐在那兒呻咖啡，看街景。把她們的生活哲學濃縮成這樣的一個畫面，實在是有點膚淺，不過，那確是法國女生給我的第一印象。隨性，但優雅。 隨性與優雅背後的生活哲學，現在就讓我們好好學習。

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「優雅，是懂得拒絕。」

借用Gabrielle Chanel的一句：「優雅，是懂得拒絕。」把年輕時的「任性」一直延續，似乎就是那保持青春與風格的不二法門。懂得自己需要甚麼，與不喜歡甚麼，拒絕匆忙過活，拒絕犧牲自己的所有，不管是為了工作，還是因為子女與伴侶。

在巴黎，星期天小孩子都是依着父母的行程的，父母做甚麼，他們便做甚麼；在紐約，則相反，周末都是以孩子為中心。 節錄自《Say Bonjour to the Lady: Parenting from Paris to New York》

假日，是自己的時間，絕不用來配合他人，不為了孩子團團轉，也不加班工作。法國的工時，也是數一數二的少，因為他們深信休息會令人更有靈感。假日生活的宗旨是放鬆身心，可以是到沙灘曬太陽、看書，也可以只是窩在家中保養皮膚，認真地慵懶。

外表好看，不如感覺良好。不論你有多忙碌，浸浴、面部護理與按摩不是奢侈，而是必需。 節錄自《13 ways French women treat themselves right》

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最值得投資的產品，是卸​妝油，因為它會替你的皮膚帶走一天的疲勞。

作為亞洲女子，雖時時提醒自己各有各美麗，但也有時會忍不住羨慕：外國女生濃眉大眼，多可愛。化妝也會以此作標準，把輪廓突出，但法國女生卻認為最該留心的不是化妝品，而是優質的卸妝產品。

在法國，我們喜歡明亮、狀態良好的皮膚，所以平日不化妝或淡妝也浸冇問題。但在美國，女生們偏愛「急救」，而這通常令肌膚缺水與老化，因此她們愈買愈多化妝品。美國女生的面部護理步驟十分複雜，而法國女子的則簡單。 Caudelie的創辦人Mathilde Thomas

雖然，是護膚品品牌創辦人的說話，當然賣花讚花香，但也不無道理。法國女生喜歡選擇優質的面部護理產品，特別是卸裝產品，因為它會替你的皮膚帶走一天的疲勞。

（domihadbavna＠instagram）

散步是每天一定做的事

散步大概是筆者最愛做的事，不是逛商場那種，而是漫無目的地蹓躂，或公園或海邊。想不到這也是法國女生每天一定要做的事。

法國人最愛走路。他們走路上班，到市場，去辦事。這是他們生活的一部份，即使不做激烈的運動，多走動的習慣也足以令他們保持健康。我與丈夫每天都會散步，多於4萬步，邊走邊看風景，是最浪漫寫意的飯後活動。 旅居法國的心理學家Bindiya Ghandi

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Sources：Mbg Lifestyle