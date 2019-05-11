另類澳門：全球首個粉紅之城　文藝竹林　日遊「小歐洲」打卡攻略

近來，當大家都在假日一窩蜂到深圳一日遊，拿著喜茶、置身創意文化園打卡之際，另一邊廂，澳門也不甘示弱，不停注入令人想不到的新元素，不再只有大三巴、觀音像、媽閣廟等唱足十年景致優美的觀光地點，或是多間同樣華麗浮誇的酒店、紙醉金迷的賭場與富有殖民色彩的葡式巷弄。以下3個地方，猶如進入童話中，正是新興的打卡熱潮，讓你一天走遍樸實又繽紛的澳門，發現另類一面。（內附拍攝技巧，任何地方適用﹗） 攝影：黃寶瑩

Dior Pink City：全球第一座粉紅夢幻之城 攻陷少女心

位於粉色圖書館中央的唇膏沙發造型獨特，是Dior Pink City中一大打卡點。（品牌提供）

Dior於「澳門銀河™」時尚匯購物中心開設了全球第一座Pink City，女生可於這裡體驗Dior各款熱賣與最新產品。一踏進這個夢幻的Pop up store，迎面而來的是充滿玫瑰花香的粉色花店，鮮花對女生確是有種不可言喻的魔力，光是在這個充滿Miss Dior香氣的花店，相信已能拍下不少美照。Pink City的下一站便是粉色圖書館，位於中央的唇膏沙發造型獨特，絕對是Pink City的一大亮點。粉紅色並不只有一種格調，除了浪漫與甜蜜，粉紅色也同時象徵著搖滾叛逆的態度，粉色音樂廳的搖滾舞台便是特地為型格女生而設的。

【按圖看】整個Dior Pink City都充滿夢幻感的打卡點，看看怎樣拍攝才能捕捉最美神態：

Dior Pink City

地點：DFS旗下澳門T廣場 美妝世界「澳門銀河™」店

日期：即日至6月30日

路環：澳門的童話小鎮

在路環的聖方濟各聖堂旁，一座充滿歐洲色彩的建築成為了最近新興的打卡熱點。 童話中總不乏溫和色調的小屋，在路環的聖方濟各聖堂旁，一座充滿歐洲色彩的建築成為了最近新興的打卡熱點。小巷中有一系列的並排小屋，屋身油上了粉紅、粉綠、粉黃與粉橙色，色彩柔和協調，澳門富有葡式風情的建築物總會讓人有意想不到的驚喜。 走過彩色小屋，沿著海邊向前邁進便會到達充滿歐陸感的聖方濟各聖堂廣場。廣場上鋪滿黑白相間的小石子，隨即映入眼簾的是鵝黃色的小教堂，充滿小清新感覺。

【按圖看】路環充滿歐洲色彩的建築全都是打卡熱點，怎樣拍攝才能捕捉童話感：

+ 3 + 2

聖方濟各聖堂

地點：路環計單奴街/馬忌士前地

金沙Apple Store：鬧市中的文藝竹林

金沙Apple Store外的竹林充滿文藝看息。 難以想像，充滿現代感的金沙Apple Store將自然融入建築中，店外被竹林包圍，店內則以青竹佈置其中，在商業區中擁有截然不同的面貌，充滿文藝氣息。建築特色採取Apple Park設計，將環境與建設融為一體，以天然採光為室內照明。除了店外的竹林，Apple Store內通往二樓的長梯也是打卡熱點。於日光的照射下，青竹的剪影反射在灰牆上，略為失焦的人像構成了另類風格。

【按圖看】 Apple Store內外都是打卡點，這樣拍便能拍出文青感覺：

+ 4 + 3 + 2

金沙Apple Store

地點：澳門路氹城金沙廣場