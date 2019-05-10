【母親節餐廳】臨急抱佛腳系列：編輯嚴選三間餐廳慶祝母親節！

一年一度的母親節又來了。母親節的意義正正在於提醒大家要記住母親十月懷胎的偉大，就算日常再忙也記得要孝敬母親。在這個特別的日子，少不了與家人聚在一起吃一頓飯。不過，筆者聽聞不少餐廳早已Full booking，想找一家比較好的餐廳都難。

我們搜索了幾家質素優越，而且母親節當日有機會依然有位的餐廳供大家參考。

（相片由餐廳提供）

逸東軒

（相片由餐廳提供）

位於佐敦的米芝蓮一星食府逸東軒，由享負盛名的大廚譚棟主理，主打新式中菜，非常適合與長輩一同前往享用。餐廳的裝潢大走懷舊風格，重現1920年代上海酒館的氣氛，為食客帶來極具風格的餐飲享受。

為了慶祝母親節，餐廳特意於5月4日至12日期間，推出「窩心母親節套餐」及「母親節嚐味套餐」。

（相片由餐廳提供）

「窩心母親節套餐」的份量較少，約為四人份量，適合小家庭享用。套餐以招牌燒味及小食作頭盤，包括蜜汁叉燒、脆皮燒腩仔及鹽燒九肚魚。接着有最適合媽媽，非常滋潤養顏的松茸黃耳花膠婆參燉菜膽。亦有令人期待的山珍海味及海鮮，包括鮮味彈牙的西蘭花泡龍蝦球、十頭鮑魚扣花菇、清蒸東星斑，亦有頭抽生浸走地雞、以及鮑汁瑤柱荷葉飯，每款都令人回味無窮。甜品方面則有合桃露，以及棗皇糕伴香芒糯米卷，非常豐盛。

較多家庭成員的大家庭則可以叫母親節嚐味套餐。母親節嚐味套餐包括蜜汁叉燒、脆皮燒腩仔、話梅車厘茄、鮑汁豬仔腳、脆皮素鵝及芥末雲耳海蜇頭。主菜有兩款逸東軒招牌美食，包括香脆肉嫩的鴻運脆皮雞，以咕嚕及油泡兩種方法炮製新鮮虎蝦「二弄玻璃蝦球」。甜品方面則有清甜的香芒糯米卷伴馬拉糕。

逸東軒 地址 : 香港九龍彌敦道380號B2樓層 電話 : (852) 2710 1093 營業時間 : 11:00 – 15:00 / 18:00 – 23:00

Fang Fang

位處中環LKF Tower的Fang Fang，集餐廳及酒吧於一身，餐廳以摩登亞洲菜作其定位，適合與潮媽一起品嚐。

（圖片來源：IG@fangfangasian）

Fang Fang將於5月12日推出母親節限定晚市套餐。套餐以以滋陰養顏的花膠蘆筍、以及潤喉暖胃中式燉湯、以及皇牌蝦餃皇作前菜。主菜方面，則從以下六款之中任擇其一：芳芳豉油雞、鮮果咕嚕黑毛豬肉、紅燒乳鴿、中式安格斯牛仔柳、蜂蜜烤智利鱸魚及琥珀黃金蝦，最後甜品則可任點餐牌上任何一款，相信潮媽們一定滿意。

另外，於5月12日及13日，餐廳將會特別加推滋味早午套餐。套餐包括開胃小吃五香牛腱配青瓜小雲耳，六選一前菜：皇牌蝦餃皇配玫瑰櫻花蝦粉粿、椒鹽豆腐、味噌燒茄子、芥末蝦等，並可自選一道主菜及一款甜品。滋味早午套餐會在正午十二時至下午三時供應，所有菜式都是即點即製，保證新鮮。

地址：中環雲咸街33號LKF Tower 8樓 電話：(852) 2983 9083

TokyoLima

（圖片來源：IG@tokyolimahk）

TokyoLima 是一間Nikkei日系秘魯菜餐廳及酒吧，以輕鬆自在的模式，旨在讓大家可以在日本著名的居酒屋氣氛下享用日系秘魯菜。這間餐廳及酒吧坐落於中環擺花街，設有寬敞的酒吧區、 主用餐區、開放式廚房及私人用餐區，客人可以與一邊品嚐美酒佳餚，一邊與良朋知已共渡美好時光。

餐廳由秘魯廚師Arturo主理，主打加入了日本風味的「秘魯X日本」fusion菜。廚師Arturo把日本人對食材品質的那份重視，配以秘魯式烹調技巧調製，確保能把食材的味道發揮得淋漓盡致。



於母親節期間，餐廳特意以焦糖忌廉鬆餅、法式馬卡龍、蛋糕砌成甜品塔，只要大家在餐廳內享用早午餐，另加180港幣，即可任食甜品塔上所有甜品，非常吸引。

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（相片由餐廳提供）

另外，餐廳特意在晚餐時段提供「媽媽甜品拼盤」，拼盤上有各款招牌甜品，如迷你 Oye Papi XO、香橙蛋糕、士多啤梨撻、芒果雲吞，定必能令甜品控媽媽欣喜若狂。

（相片由餐廳提供）

地址：中環擺花街18-20號地下 電話：+852 2811 1152 營業時間：星期一至星期日 晚上 6 時至午夜 12 時

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