【減肥】為何總是餓？7個剛吃飽又餓原因　營養師：少喝水食慾增

「食極唔肥」是每個女生夢寐以求的體質，但現實中的我們卻是剛剛吃飽了，過沒多久又抵受不住零食誘惑。於是，說好的減肥計劃又要擱置，到底為何你的胃部像個「無底洞」？

別人說減肥是女生的終身事業，或許因為女生總是在減肥成功和復胖之間徘徊，而減肥最重要的就是意志力，有了意志力，你才能堅持做運動和吃得健康。但任憑你的意志多強大，總有軟弱失守的時候，當你吃了一天的清淡蔬菜，半夜的飢餓感讓人最難以忍受，於是，你會暫時忘卻罪疚感，爬起來吃杯麵，吃薯片。你的減肥計劃又再次告吹，然後，你又開始計劃下一次減肥......

明明已經吃飽了，還是忍不住吃零食、宵夜。（《螢之光》劇照）

我們無法抵擋肚餓這種生理需求，只是你抱怨為何自己的胃像個黑洞，再多的食物下肚也不夠飽，明明剛吃飽晚飯，卻又忍不住要吃飯後甜品。你如何都擺脫不了減肥大忌的宵夜、零食，到底是甚麼在作怪？原來以下7個生活習慣，導致你容易出現飢餓感......

1.睡眠不足

美國營養師Callie Exas指出睡眠不足會讓你更容易感到肚子餓。當人晚上睡不夠5個小時，你身體內會抑制食慾的瘦體素（Leptin）會急速下降，而對你大腦發出飢餓信息的飢餓素（Ghrelin）會急速上升，從而令你的食慾大增。

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