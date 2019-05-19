【減肥】三個月減35kg　牛油咖啡瘋傳日歐美　類近生酮飲食原理？

邪惡的牛油，讓人感到又愛又恨，單方面是可口的食物，是三文治最佳的配搭，另一方面則含大量脂肪和卡路里，吃過量的話，身體便會長肉。不過，若然牛油遇上咖啡，情況便變得不同，竟然是風靡歐美的其中一個減肥方法？

歐美瘋傳的「牛油咖啡」，竟能在三個月內，減掉35公斤？(《等一個人咖啡》劇照)

每天早上，有時會喝杯咖啡提神，但因齋啡太苦，故都會放入砂糖或牛奶，令整個熱量被提高。因此，這時不妨以牛油取替牛奶，雖然卡路里也有相當的數字，但日本東京有咖啡店早前推出「牛油咖啡」，便聲稱能夠減肥瘦身，而且店主也因而在三個月內，成功減掉35公斤，效果非常驚人。

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對於這杯「牛油咖啡」的做法，店主亦大方向當地傳媒公開，過程非常簡單，大家不妨一試：

+ 4 + 3 + 2

「牛油咖啡」概念來自酥油茶？



雖然聽起來像是誇張宣傳，但這款咖啡的功效，其實早已得到相關認證，而且不少人都稱其作「防彈咖啡」（Bulletproof coffee）。「牛油咖啡」的由來，由一位美國矽谷工程師Dave Asprey構想而成，他在踏上西藏喜馬拉雅山的旅途中，發現酥油茶讓人回復精神和保暖，因此照辦煮碗，並將茶轉成含大量多酚的咖啡，以調整腸道內的益生菌數量，從而達致減肥。

其實，吃對油脂，才是健康飲食的核心，是你的飲食決定你的身形和活力。 Dave Asprey

防彈咖啡裡的MCT，能夠促進新陳代謝。(Pinterest) Dave Asprey亦曾親身嘗試這個方法，根據他的著作記載，自己每天都以防彈咖啡取代早餐，配合均衡飲食，並在正常的運動作息下，成功減掉45.5公斤，甚至有說智商也提升，而在睡眠質素方法，也有顯注改善。其實，這個方法與生酮飲食原理類近，因咖啡裡的椰子油，有一半成分都是中鏈三酸甘油脂（Medium Chain Triglyceride，MCT），更能促進吸收和新陳代謝，並生成酮體，燃燒脂肪，日本醫生齋藤糧三亦補充，牛油咖啡不會產生肥胖荷爾蒙，因此可以抑制體重上升。

對於防彈咖啡的味道，也許有的人會怕太油膩，不過有日本傳媒形容，該家「牛油咖啡」店的咖啡味道，有如一杯cappuccino，口感幼滑，由此可見，這不失為一個吸引的減肥方法。不過，飲用防彈咖啡減肥的同時，也要有健康的飲食和運動，而且不能長期進行，避免增加心血管風險。而在減肥計劃期間，亦不可攝取太多澱粉，不然體內產生製造不到酮體，減肥功效便會大打折扣。

Source：favy.co.jp