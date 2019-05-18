【100種女生】抑鬱女生靠越野跑「回味」痛苦：思考痛苦才會成長

運動䆁放安多酚，山野中綠葉扶疏，自然心鄺神怡，不藥而癒－這不過我們想像。 曾患抑鬱症的張盈（Vivi），成為澳門首位參加UTMB（Ultra-Trail du Mont-Blanc）環勃朗峰超級越野賽的女子越野跑手，卻道：「山野中天氣極端，日曬雨淋，曾經失溫得口齒不清，大多時候獨自一人，只因是苦中苦，卻有助憶起患病痛苦，憶苦才會成長。至於要康復？當然是要看醫生。」 攝影：鄧倩螢

曾患抑鬱症的張盈（Vivi），成為澳門首位參加UTMB（Ultra-Trail du Mont-Blanc）環勃朗峰超級越野賽的女子越野跑手。（Vivi跑步日記 VRun Diary＠facebook）

Vivi開始營運Facebook專頁，記錄跑步，只因去年她完成歐洲UTMB（Ultra-Trail du Mont-Blanc）環勃朗峰超級越野賽，短片中只見她邊哭邊衝線，大呼：「兩天沒洗澡刷牙呀，我的口多臭呀！」UTMB是世界非常著名困難越野跑賽事，各地長跑好手的終極目標，Vivi至今天再次回憶，卻道：「再難都不及抑鬱難啊。」

她回憶那時一人在店內總是哭泣，有客人來到，看她滿臉淚痕，關心慰問，而她總立即堆起笑容，答：「鼻敏感！」（鄧倩螢攝）

創業天天麵包度日，兩年無休：「錢係搵唔哂，我以為不斷工作才最成功。」

越野跑助她走出抑鬱，這是大多人都愛聽的故事，因為夠直截了當；就似人人都愛聽拋下所有的創業故事，卻沒多少個想了解，創業之後呢？若夢想沒有想像中快樂呢？

Vivi的故事「不動聽」，因為她創業，開有機化妝品店，卻令她抑鬱病情加重；也沒有傳奇得愛上越野跑，治癒抑鬱，她靠的終也是醫生。Vivi做過不少工作，廣告與銀行等等，覺得不適合自己，便儲錢全職攻讀心理學碩士，可是當了駐校輔導員一年有多，還是希望創業，於是便以十萬資金，開屬於自己的小店。乍聽，她的20＋充滿幹勁，果敢行動，卻萬萬想不到，壓力無形而生，把她一步一步推向抑鬱。她說自己從來個性倔強，絕不會放棄店鋪。她回憶那時最可怕是失眠，說：

當你12時睡覺，滿心歡喜睡着了，怎料十多分鐘後已經醒來，再難以入睡，整晚等天亮，那刻覺得十分孤獨。 Vivi

輕生的念頭在她的腦中打轉，最深刻一次，是她緊握軚盤，不如用力一踩，裝作意外去了吧，那至少免卻家人擔心。（鄧倩螢攝）

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即使睡不着，明晨還是要回店內工作，她回憶那時一人在店內總是哭泣，有客人來到，看她滿臉淚痕，關心慰問，而她總立即堆起笑容，答：「鼻敏感！」兩年以來，最窮困日子以麵包度日，她說：

抑鬱又怎樣，也要生活上班啊。很多人覺得沒錢哪來抑鬱，其實並非如此，當你知道你會死，便要盡力賺錢看醫生。 Vivi

日復一日，好幾次輕生的念頭在她的腦中打轉，最深刻一次，是她緊握軚盤，不如用力一踩，裝作意外去了吧，那至少免卻家人擔心。

直到醫生一次跟她說：「錢搵唔哂，要是你不方便，錢可以遲一點還我。如果你可以戰勝這病，世上絕無其他困難事。」就這樣扶她一把，她心頭一寬，似是看到了出口，她說：「我曾以為不斷工作才最成功。」

Vivi：「跑山會回味痛苦，你要思考痛苦，才會成長。」（鄧倩螢攝）

越野跑教會她的事：「你不能以跑30K的能力，去看50K的風景。」

Vivi時時強調，越野跑不是藥，不能助她醫病，反倒是建立了這興趣，讓她更清楚自己，特別是甚麼令她最為痛苦。最深刻一次，當然是TMB（Ultra-Trail du Mont-Blanc）環勃朗峰的賽事，每年在阿爾卑斯山舉行，穿越法國、意大利和瑞士，全長171公里 ，（海拔）總攀升約1萬多米，限時46.5小時完成。賽事當天，體感溫度低至負15度，有那麼一段路，她根本跑不動，只能步行，頭暈又想睡，口齒不清，全身顫抖，後來才知那叫「失溫」。但她卻是從來沒有想過棄賽，她回憶那時在腦內打轉的想法：

是辛苦又如何？再苦都不及精神痛苦，再苦我都捱過了，這又算甚麼？ Vivi

於是一步一步，等身體回暖一點又再起跑。她現在反思：

跑山會回味痛苦，你要思考痛苦，才會成長，就如有經歷才會長大。跑山，你尚知踏一步就是前進；人生？從前我真的不知如何走下去。現在知道了，就是別以（跑）30K的能力，妄想去看50K的風景啊。 Vivi

她補充，自身能力，是可以訓練。與其總是埋怨現狀不好，不如努力求變。要是改變不了周遭風景，就該改進自己的能力，只有不斷改變，人才能找到自已最想要的生活，她道：「越野跑就似人生啊，充滿未知風景。」

（Vivi跑步日記 VRun Diary）

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人生是一個「圓」：「我留返條命，是為了我自己。」

走到30+，Vivi的店鋪請了一位員工，還是會定時與醫生見面，還是不斷的參加越野賽事。她道，當初想要從事的心理輔導，轉了數個彎，反而以另一個方式，在做同樣的事。

她道：「很多人不知自己人生想要甚麼，但只要不怕苦也不怕改變，你總會找到。」畢竟，一生就只走一次，筆者最愛她倔強到底地說：「我留返條命，是為了我自己，當然要過我想要的生活。」