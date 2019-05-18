【倚天屠龍記】趙敏陳鈺琪　當臨記日薪35元：要麼不做，要麼狠心

觀看《倚天屠龍記》2019版本，除了看它的劇情外，女主角亦成為當中的賣點，大概茶餘飯後的話題都在討論新版當中哪個女演員最能詮釋得到原著的味道，甚至是她們的演技、外貌等。 其中，觀眾除了鍾情於「最美周芷若」，對於癡情的趙敏也十分期待，而終於在今周出場，更大讚演繹趙敏一角的陳鈺琪的外觀，同時期望她能演活趙敏倔強無理的一面。然而，你又對這位演員認識嗎？

陳鈺琪演的趙敏終於在今周出場，觀眾更期望她能演活趙敏倔強無理的一面。（《倚天屠龍記》劇照）

被指是唐嫣接班人，卻不是一帆風順？

《倚天屠龍記》2019並不是陳鈺琪的首部古裝劇，早於2015年開始，她加入了藝人唐嫣的公司後受到關注，出演過多部的古裝劇，更被外界稱為「唐嫣接班人」。看似星途順暢，但事實卻並非如此，她的路並沒有明星富二代又或是有些新人一出道就極具人氣；相反，26歲的她可有過迷茫時期、有過掙扎，但也能憑對演戲的熱愛堅持至今。

陳鈺琪的演藝路並不是一帆風順。（陳鈺琪微博）

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父母不支持？「我偷偷跑出去」

沒有天生的好運氣，那麼只好是步步的捱過來。雖然是藝術表演系畢業，但她所讀的並不是甚麼有名氣的學校，而是屬於二線的四川大學錦城學院，藝術表演的學歷並沒有為她帶來半點優勢。陳鈺琪的父母對於她要走演戲這條路並不給予任何的支持，甚至希望她能夠當個公務員，過正常、安安穩穩的生活。

不過陳鈺琪並沒有因為家人的反對而放棄，曾於接受媒體訪問時表示：「即便他們不讓我去，我也會偷偷跑出去的。」於是便選擇入行了。不過即使順利入行，也沒太多的機會，令她對自己產生懷疑，懷疑自己正在走的路到底是否真正的適合，亦想過要否回到安份擔任會計、公務員的人生。

熱愛演戲的陳鈺琪從沒有放棄。（陳鈺琪微博）

過着一天的人工只得35元；而車錢則要37元的生活

入行後的她也沒有過多的機會，就連女配角也難於得到手，從沒能讓她輕易飛上枝頭變鳳凰。不過熱愛演戲的她卻要橫店一試，即使是小角色，甚至連名字也沒有的角色，她也一一擔任，儘管那時乘車到劇組的車費已多於她的一天人工，但她也只求有個演出、有個能夠表達自己的機會。那些入不敷支，貼錢買夢想的日子直至2015年遇上了她的伯樂：唐嫣，才有更多的演出機會，2016年所演出的《錦繡未央》，更讓她得到外界關注，知名度大增。

雖然如此，陳鈺琪並沒沾沾自喜，曾於接受國內媒體訪問時表示多人認識也不會認為自己紅的想法：「沒有感到自己紅了，其實到現在，我演的每一部戲也是自己去試戲爭取來的。」

辛苦卻沒抱怨：要麼不做，要麼狠心一點

想要朝打女的方向發展的陳鈺琪，每一部戲都會學習一項新技能，並且會親身上陣，就如《倚天屠龍記》一劇，因為要演趙敏而學習騎馬，在拍攝前也特意提前一個月到劇組，與劇中演員一起作武打和騎馬的訓練，常常把自己弄得傷痕累累，但她卻沒有埋怨過，因為在她的世界內要麼不做，要麼就只能對自己狠心一點。

面對如此經典的角色，令陳鈺琪特別緊張。（陳鈺琪微博）

除了需受到身體上的苦，對於趙敏一角也不是輕鬆就能得來的；陳鈺琪接受訪問時則表示自己當時總共試鏡了三個月的時間，並來來回回的往返北京，才能成功獲得這個機會，於是她也花上了時間看過所有版本的趙敏，當拍攝時，又要面對如此經典的角色，加上與眾多老前輩的對手戲，令她特別緊張，更坦言：「我當時的手都在抖。」

一般來說，大部份藝人都會希望在演出過後，觀眾能記住自己，但對於陳鈺琪而言，她在《碰星》直播時表示，最想別人記住的是她的角色名字：「代表那個人是真心喜歡我，我給大家留下了深刻的印象。」

陳鈺琪並未會如趙敏一樣愛上張無忌。（《倚天屠龍記》劇照）

回到現實，會否如趙敏喜歡上張無忌的男人？

劇中的趙敏甘願為愛拋棄所有，而現實中的陳鈺琪卻於訪問直言自己比較喜歡直接一點的男生：「不要對我說『我可能喜歡你，但其他人對我好，我不忍心拒絕』的說話，我要直接只愛我一個人的男生。」；即使愛情觀與趙敏不一，但同樣欣賞趙敏的果斷、自信，而趙敏這一角也能讓她從中學習變得更自信。