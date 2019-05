姚子羚小三事件成熱話　辦公室靠是非維繫　「怪胎」有否生存方法

姚子羚(Elaine)近日被指戀上已婚酒吧董事,更被質疑是否當上第三者,甚至第四者。姚子羚昨日大方回應,事件應該就此告一段落。然而,由「安心偷食」,到是次姚子羚疑似當第三者事件,甚至是辦公室那對你不認識的男女⋯⋯是是非非總永遠時興,人人樂此不疲。 沒有人關心偷拍與明星私癮,也沒有人在乎真的「是與非」,只因「是非」是最直截了當的快餐。

說「姚子羚事件」,你搭不上嘴;說「安心事件」,你答「別人感情事,評論不了那麼多」,那或許你很快會成為辦公室下一個評論對象了。要知道,辦公室諸事八掛者比真正工作要多。

講是非其實有益心靈健康?

如果你跟筆者一樣「不識時務」,一聽到哪兒是「是非之地」,便想立即退避三舍,或者也有解救之法。

但根據演化心理學家Robin Dunbar的說法,「說是非」原來是演化過程,更是「人之常情」。他在著作《 Grooming, Gossip and the Evolution of Language》中提到,我們日常的對話中,三份二也是有關社交,而其餘的都是比較「知性」的,如政治、書本與藝術。他指出,說是非可有助建立關係,令我們更易分析對方性格。他更指出,其實說是非是語言進化的其中一環。

而荷蘭格羅寧根大學就講是非的影響作出研究,指出這「陋習」也有好處,若聽到是正面的故事,也會鼓勵自己進步;若是負面評論,則令人更清楚身邊的事、反思自身繼而三思而行、更甚者會令自己產生優越感,從而建立自信,有益心理健康。

當然,你或會說,要心靈健康,方法有千百樣,為何一定要說三道四?姚子羚、安心事件、辦公室的出軌入軌又與我何干?

道理就如,作畫練字,看書看電影,久而久之,心靈便無堅不摧,百毒不侵;說是說非,也能靠別人的「非」,堆砌出自己的「是」,多不可靠!分別就如,前者是「老火湯」,材料上盛,後者則是快餐,而大部份人,不過為求裹腹。

如何應對是非?

那若你真是那三份一的「不說是非」的人,是非說不上,卻又沒有勇氣當個「怪胎」,該如何應對呢?

「來說是非者,便是是非人」,以是非來維繫的友誼,當然不鞏固。今天你的無心之言,或許明天便當成是「人情」般賣去了。筆者參考了不少解決是非的網絡文章,大多方法都積極進取,如找出「源頭」理論、以行動證明或跟身邊人解釋清楚等等。不過,筆者總認為,「是非」本來無關是非,多說無謂,倒不如學學香港政府,不中聽的充耳不聞、不得不回應的對談中,便說數句浮雲似的話,對方字字明白,卻總是轉述不出有意義的訊息來的,既製造不了更多的是非,又不失交際手腕,那才是「是是、非非」的最大智慧吧。

