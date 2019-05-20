姚子羚小三事件成熱話　辦公室靠是非維繫　「怪胎」有否生存方法

姚子羚（Elaine）近日被指戀上已婚酒吧董事，更被質疑是否當上第三者，甚至第四者。姚子羚昨日大方回應，事件應該就此告一段落。然而，由「安心偷食」，到是次姚子羚疑似當第三者事件，甚至是辦公室那對你不認識的男女⋯⋯是是非非總永遠時興，人人樂此不疲。 沒有人關心偷拍與明星私癮，也沒有人在乎真的「是與非」，只因「是非」是最直截了當的快餐。

（《我要準時下班》劇照）

說「姚子羚事件」，你搭不上嘴；說「安心事件」，你答「別人感情事，評論不了那麼多」，那或許你很快會成為辦公室下一個評論對象了。要知道，辦公室諸事八掛者比真正工作要多。

講是非其實有益心靈健康？

如果你跟筆者一樣「不識時務」，一聽到哪兒是「是非之地」，便想立即退避三舍，或者也有解救之法。

但根據演化心理學家Robin Dunbar的說法，「說是非」原來是演化過程，更是「人之常情」。他在著作《 Grooming, Gossip and the Evolution of Language》中提到，我們日常的對話中，三份二也是有關社交，而其餘的都是比較「知性」的，如政治、書本與藝術。他指出，說是非可有助建立關係，令我們更易分析對方性格。他更指出，其實說是非是語言進化的其中一環。

而荷蘭格羅寧根大學就講是非的影響作出研究，指出這「陋習」也有好處，若聽到是正面的故事，也會鼓勵自己進步；若是負面評論，則令人更清楚身邊的事、反思自身繼而三思而行、更甚者會令自己產生優越感，從而建立自信，有益心理健康。

點圖即看，講是非，原來都有多種正面影響＝＝＝＞

當然，你或會說，要心靈健康，方法有千百樣，為何一定要說三道四？姚子羚、安心事件、辦公室的出軌入軌又與我何干？

道理就如，作畫練字，看書看電影，久而久之，心靈便無堅不摧，百毒不侵；說是說非，也能靠別人的「非」，堆砌出自己的「是」，多不可靠！分別就如，前者是「老火湯」，材料上盛，後者則是快餐，而大部份人，不過為求裹腹。

（《無法成為野獸的我們》劇照）

如何應對是非？

那若你真是那三份一的「不說是非」的人，是非說不上，卻又沒有勇氣當個「怪胎」，該如何應對呢？

「來說是非者，便是是非人」，以是非來維繫的友誼，當然不鞏固。今天你的無心之言，或許明天便當成是「人情」般賣去了。筆者參考了不少解決是非的網絡文章，大多方法都積極進取，如找出「源頭」理論、以行動證明或跟身邊人解釋清楚等等。不過，筆者總認為，「是非」本來無關是非，多說無謂，倒不如學學香港政府，不中聽的充耳不聞、不得不回應的對談中，便說數句浮雲似的話，對方字字明白，卻總是轉述不出有意義的訊息來的，既製造不了更多的是非，又不失交際手腕，那才是「是是、非非」的最大智慧吧。

Sources：Psychology Today