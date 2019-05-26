《天使愛美麗》上映18年　導演拒拍「續集」：巴黎現在太醜了

乘着「法國五月」，當然要重溫經典法國電影。《天使愛美麗》在2001上演，相隔18年之久，導演Jean-Pierre Jeunet近日被問及會否拍攝續集，他則回應：「巴黎現在太醜，所以不了。」

《天使愛美麗》在2001上演，相隔18年之久，導演Jean-Pierre Jeunet近日被問及會否拍攝續集，他則回應：「巴黎現在太醜，所以不了。」（《天使愛美麗》劇照）

《天使愛美麗》成絕響，只因巴黎現在太醜？

談到《天使愛美麗》，必定會想起古靈精怪女主角Amélie的模樣，電影說的都是「小事」－幫忙物歸原主、扶失明婆婆過馬路、偽造信件，譲房東䆁懷、在咖啡廳為陌生男女牽紅線等等，穿針引線，除了讓我們以一件件芝麻綠豆般的小事，走進Amélie如天使一樣的內心世界，也帶我們漫遊美麗的巴黎。

＊重溫《天使愛美麗》經典劇照：

+ 7 + 6 + 5

《天使愛美麗》令人百看不厭，而導演Jean-Pierre Jeunet近日出席活動時被問及，會否拍攝續集，他則回應道：「不會是相同的演員，它會變得低俗，因為不會有一樣的預算。而現在在巴黎拍攝也十分困難，因為到處都是工程。巴黎現在太醜，所以不了。」他更表示，比起拍續集，他更想為它拍攝「偽紀錄片」。他計劃與《天使愛美麗》的編劇拍檔Guillaume Laurant，拍攝的幕後製作的「偽紀錄片」，詳情還有待他公布。

經典場景，經典對白：「寫這一本書，就是為了在巴黎找妳。」（《Before Sunset》劇照）

那些年，我們看過最美麗的巴黎⋯⋯

不過，不知道是因為鏡頭美化了，還是巴黎真的是醜了，筆者數年前初次踏足巴黎，雖然也覺建設宏偉，但總覺不如電影中美麗，更別說在鐵塔前那些會圍着你打轉的小販，以及在地下鐵中那驅不散的尿餲味。

不管是巴黎美麗不再，還是巴黎本來這樣，或許我們也可從以下經典電影「重溫」巴黎的美麗？



點圖即看，最浪漫巴黎電影，你又看過幾多套？＝＝＞

+ 8 + 7 + 6

Sources：Millennium Post