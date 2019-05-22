【Game of thrones】演員發表感想：Bran Stark曾以為結局是玩笑

經過漫長的期待，史詩式鉅著《權力遊戲》（Game of thrones）來到最後一集。由無懈可擊的完美劇情，到第八季流水式作業馬虎了事，David Benioff以及D.B. Weiss一夜之間激怒全球got粉絲。

播完最後一集後，一眾演員亦先後發表感想。向來演員都會力捧自己有份演的作品，然而got一眾演員在結局播出付後相繼表達出「不滿」感想。

向來演員都會力捧自己有份演的作品，然而got一眾演員在結局播出付後相繼表達出「不滿」感想。（圖片由hbo提供）

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Emilia Clarke（Daenerys Targaryen）

飾演龍母的Emilia Clarke兩年前知道結局後，漫無目的地在倫敦散步將近兩個小時。（圖片由hbo提供）

飾演龍母的Emilia Clarke早前接受《The new yorker》專訪，談到兩年前知道Daenerys的結局後，完全無法消化結局，只好漫無目的地在倫敦散步將近兩個小時。直至現在，她講起Daenerys的結局依然非常激動：

當我知道Daenerys不得不做一些非常冷酷的事，如大規模殺戮人民時，這種想法就好像她必須走向她的「命運」。但她經歷了這麼多，終於愛上了一個與她同齡的人，一個合適的人，一個非常好的人，而且最重要的是那個人亦愛她。雖然她是他的阿姨，但這段愛情依然好得令人難以置信。經歷了這麼久，她終於可以放鬆，是人生第一次真正可以放鬆的時間，而且彷彿擁有了想要的一切。但……不能。

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她透露曾在派對中遇見Beyoncé。當時Beyoncé對她讚不絕口，但她心裡卻在想：「拜託，拜託大家知道我會在king's landing大開殺戒之後，依然會如此愛我。拜託大家就算看到那一幕之後，依然會覺得我是一個值得別人尊敬的女子。」

然而當時她不能向任何人透露大結局的任何細節，因此這份壓力便壓在她心頭上兩年之久。

Emilia Clarke：「現在，我們的守望也完結了。」（圖片由hbo提供）

卸下龍母身分後，Emilia Clarke在個人instagram帳戶寫下感想：

「《權力遊戲》塑造了我，無論是作為女人、演員或一個人。我只希望親愛的父親現在會看到我們飛到了多遠。我非常感謝你們（粉絲），因為你們專注的凝視，讓我的角色能在戴上白金假髮前，便存在於許多人心裏。沒有你們，就沒有我們。現在，我們的守望也完結了。」

Isaac Hempstead-Wright（Bran Stark）

飾演Bran Stark的演員Isaac Hempstead-Wright曾經以為手中的劇本是David Benioff以及D.B. Weiss對他開的一個玩笑。（圖片由hbo提供）

之前有不少網民估計Bran Stark最後會成為夜王，卻沒多少人想到他會成為六國之王。飾演Bran Stark的演員Isaac Hempstead-Wright亦有同感。

早前他向《Entertainment Weekly》透露，當他讀完劇本後，曾經以為手中的劇本是David Benioff以及D.B. Weiss對他開的一個玩笑。

「那時我以為David Benioff以及D.B. Weiss向每個演員寄了不同版本的結局，並對每個人都開玩笑說他們都可以坐上Iron Throne。結果，原來我手上的劇照真的是『最終版本』...」

Isaac Hempstead-Wright個人希望Bran Stark會在最後一季死去，不過他亦向《Entertainment Weekly》表示對got的大結局感到滿意，並認為由Three-Eyed Raven化身的Bran Stark因為知道世上所有的過去與未來，所以為成為一個好的統治者。

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Nathalie Emmanuel（Missandei）

飾演Missandei的演員Nathalie Emmanuel為角色感到驕傲。（Game of thrones劇照）

Missandei雖不是劇中最矚目的角色，卻廣受觀眾喜愛，不少粉絲都無法接受Missandei的死亡。

不少評論都指出Missandei的結局太慘，網站Vulture更特別指責編劇故意把這個角色貶低成受害者。飾演Missandei的演員Nathalie Emmanuel早前在接受《PORTEREDIT》訪問時，就對評論作出回應：

「在最後一幕中，你不僅能夠感受到她的恐懼，還有她的力量和勇敢。我特別欣賞她在最後拿出的那種'他媽的'的狀態（她指的是Missandei最後說出那帶有挑釁意味的”Dracarys），我為她感到驕傲。」

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對於備受指責的大結局，Nathalie Emmanuel表示結局讓她很滿意：「《權力遊戲》就是這樣，不以公平和正義來講故事」。另外，她非常感謝《權力遊戲》為她帶來曙光。當時她正失業，幸好獲選參演《權力遊戲》，不單讓她獲得一份工作，更從中獲得別人的喜愛、知名度、對演技的肯定，使她的人生從此不再一樣。

Sophie Turner（Sansa Stark）

飾演Sansa Stark的演員Sophie Turner認為結局「出乎意料但合理」。（圖片由hbo提供）

現時全球已有超過140萬名觀眾聯署要求重拍第八季。劇中飾演Sansa Stark的演員Sophie Turner認為結局「出乎意料但合理」，並認為粉絲聯署的這個舉動「非常不尊重劇組、編劇和工作人員」。

「劇組、編劇、工作人員辛勞工作多達十年，最後一季拍攝更花了總共11個月、超過50多個晚上。因為觀眾沒有看到自己想看的，就把它貶得一文不值，這行為真的很不尊重。」

早前她在個人instagram帳戶向《權力遊戲》道別：

「Sansa，感謝你教會我勇敢，教會我如何在傷痛中復原，並讓我從中得到真正的力量，也謝謝你教會我善良和耐心。我和你一起長大，我在13歲時愛上了你，不知不覺間已經10年時間。在23歲時，我離開了你，但我永遠不會忘記你教會我的東西。沒有你不會成為今天的我。謝謝劇組多年前給了我這個機會，亦謝謝粉絲們，感謝你們愛上這些角色並支持一直這套劇集直到最後。」

Nikolaj Coster-Waldau（Jaime Lannister）

飾演Jaime Lannister的Nikolaj Coster-Waldau發文建議以Arya Stark的冒險為主線，開拍got續集。（圖片由hbo提供）

在劇中飾演Jaime Lannister的Nikolaj Coster-Waldau則沒有寫下感想，反而在大結局播出之後，在個人instagram帳戶中發文建議以Arya Stark的冒險為主線，開拍got續集。發文在短短6小時內，已有超過120名網民聲援支持。不少網民感謝他的建議，並認為這個建議有種說不出的治癒感。

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