【Game of thrones】演員發表感想：Bran Stark曾以為結局是玩笑

經過漫長的期待，史詩式鉅著《權力遊戲》（Game of thrones）來到最後一集。由無懈可擊的完美劇情，到第八季流水式作業馬虎了事，David Benioff以及D.B. Weiss一夜之間激怒全球got粉絲。
播完最後一集後，一眾演員亦先後發表感想。向來演員都會力捧自己有份演的作品，然而got一眾演員在結局播出付後相繼表達出「不滿」感想。
向來演員都會力捧自己有份演的作品，然而got一眾演員在結局播出付後相繼表達出「不滿」感想。（圖片由hbo提供）
Emilia Clarke（Daenerys Targaryen）
飾演龍母的Emilia Clarke兩年前知道結局後，漫無目的地在倫敦散步將近兩個小時。（圖片由hbo提供）
飾演龍母的Emilia Clarke早前接受《The new yorker》專訪，談到兩年前知道Daenerys的結局後，完全無法消化結局，只好漫無目的地在倫敦散步將近兩個小時。直至現在，她講起Daenerys的結局依然非常激動：
當我知道Daenerys不得不做一些非常冷酷的事，如大規模殺戮人民時，這種想法就好像她必須走向她的「命運」。但她經歷了這麼多，終於愛上了一個與她同齡的人，一個合適的人，一個非常好的人，而且最重要的是那個人亦愛她。雖然她是他的阿姨，但這段愛情依然好得令人難以置信。經歷了這麼久，她終於可以放鬆，是人生第一次真正可以放鬆的時間，而且彷彿擁有了想要的一切。但……不能。
她透露曾在派對中遇見Beyoncé。當時Beyoncé對她讚不絕口，但她心裡卻在想：「拜託，拜託大家知道我會在king's landing大開殺戒之後，依然會如此愛我。拜託大家就算看到那一幕之後，依然會覺得我是一個值得別人尊敬的女子。」
然而當時她不能向任何人透露大結局的任何細節，因此這份壓力便壓在她心頭上兩年之久。
Emilia Clarke：「現在，我們的守望也完結了。」（圖片由hbo提供）
卸下龍母身分後，Emilia Clarke在個人instagram帳戶寫下感想：
「《權力遊戲》塑造了我，無論是作為女人、演員或一個人。我只希望親愛的父親現在會看到我們飛到了多遠。我非常感謝你們（粉絲），因為你們專注的凝視，讓我的角色能在戴上白金假髮前，便存在於許多人心裏。沒有你們，就沒有我們。現在，我們的守望也完結了。」
Isaac Hempstead-Wright（Bran Stark）
飾演Bran Stark的演員Isaac Hempstead-Wright曾經以為手中的劇本是David Benioff以及D.B. Weiss對他開的一個玩笑。（圖片由hbo提供）
之前有不少網民估計Bran Stark最後會成為夜王，卻沒多少人想到他會成為六國之王。飾演Bran Stark的演員Isaac Hempstead-Wright亦有同感。
早前他向《Entertainment Weekly》透露，當他讀完劇本後，曾經以為手中的劇本是David Benioff以及D.B. Weiss對他開的一個玩笑。
「那時我以為David Benioff以及D.B. Weiss向每個演員寄了不同版本的結局，並對每個人都開玩笑說他們都可以坐上Iron Throne。結果，原來我手上的劇照真的是『最終版本』...」
Isaac Hempstead-Wright個人希望Bran Stark會在最後一季死去，不過他亦向《Entertainment Weekly》表示對got的大結局感到滿意，並認為由Three-Eyed Raven化身的Bran Stark因為知道世上所有的過去與未來，所以為成為一個好的統治者。
Nathalie Emmanuel（Missandei）
飾演Missandei的演員Nathalie Emmanuel為角色感到驕傲。（Game of thrones劇照）
Missandei雖不是劇中最矚目的角色，卻廣受觀眾喜愛，不少粉絲都無法接受Missandei的死亡。
不少評論都指出Missandei的結局太慘，網站Vulture更特別指責編劇故意把這個角色貶低成受害者。飾演Missandei的演員Nathalie Emmanuel早前在接受《PORTEREDIT》訪問時，就對評論作出回應：
「在最後一幕中，你不僅能夠感受到她的恐懼，還有她的力量和勇敢。我特別欣賞她在最後拿出的那種'他媽的'的狀態（她指的是Missandei最後說出那帶有挑釁意味的”Dracarys），我為她感到驕傲。」
對於備受指責的大結局，Nathalie Emmanuel表示結局讓她很滿意：「《權力遊戲》就是這樣，不以公平和正義來講故事」。另外，她非常感謝《權力遊戲》為她帶來曙光。當時她正失業，幸好獲選參演《權力遊戲》，不單讓她獲得一份工作，更從中獲得別人的喜愛、知名度、對演技的肯定，使她的人生從此不再一樣。
Sophie Turner（Sansa Stark）
飾演Sansa Stark的演員Sophie Turner認為結局「出乎意料但合理」。（圖片由hbo提供）
現時全球已有超過140萬名觀眾聯署要求重拍第八季。劇中飾演Sansa Stark的演員Sophie Turner認為結局「出乎意料但合理」，並認為粉絲聯署的這個舉動「非常不尊重劇組、編劇和工作人員」。
「劇組、編劇、工作人員辛勞工作多達十年，最後一季拍攝更花了總共11個月、超過50多個晚上。因為觀眾沒有看到自己想看的，就把它貶得一文不值，這行為真的很不尊重。」
早前她在個人instagram帳戶向《權力遊戲》道別：
「Sansa，感謝你教會我勇敢，教會我如何在傷痛中復原，並讓我從中得到真正的力量，也謝謝你教會我善良和耐心。我和你一起長大，我在13歲時愛上了你，不知不覺間已經10年時間。在23歲時，我離開了你，但我永遠不會忘記你教會我的東西。沒有你不會成為今天的我。謝謝劇組多年前給了我這個機會，亦謝謝粉絲們，感謝你們愛上這些角色並支持一直這套劇集直到最後。」
在 Instagram 查看這則貼文
Sansa, Thank you for teaching me resilience, bravery and what true strength really is. Thank you teaching me to be kind and patient and to lead with love. I grew up with you. I fell in love with you at 13 and now 10 years on.. at 23 I leave you behind, but I will never leave behind what you’ve taught me. To the show and the incredible people who make it, thank you for giving me the best life and drama lessons I could have ever asked for. Without you I wouldn’t be the person I am today. Thank you for giving me this chance all those years ago. And finally to the fans. Thank you for falling in love with these characters and supporting this show right through till the end. I’ll miss this more than anything.
Nikolaj Coster-Waldau（Jaime Lannister）
飾演Jaime Lannister的Nikolaj Coster-Waldau發文建議以Arya Stark的冒險為主線，開拍got續集。（圖片由hbo提供）
在劇中飾演Jaime Lannister的Nikolaj Coster-Waldau則沒有寫下感想，反而在大結局播出之後，在個人instagram帳戶中發文建議以Arya Stark的冒險為主線，開拍got續集。發文在短短6小時內，已有超過120名網民聲援支持。不少網民感謝他的建議，並認為這個建議有種說不出的治癒感。
延伸閱讀：
【Game of thrones】網民憤怒了！大量改圖諷刺權力遊戲大結局
【Emilia Clarke】曾地獄式減肥 易胖體質的她如何不節食變瘦？
【Game of thrones】三招練成《權力遊戲》演員Sophie Turner身材