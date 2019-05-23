【Instagram新功能】調情高手這樣「玩」IG　心儀對象自動找上門

想跟心儀對象談天，直接走過去說話，卻沒有勇氣？「Whatapps」他／她，怕唐突又沒有話題？Instagram上點到即止的互動，或許也是一個「進可攻，退可守」的方法。 某晚，跟友人吃晚飯，她忙着上載相片到IG即時動態，接連分享了她在IG上的數個浪漫小故事，友人取笑道：「我終於知道你為何那麼玩即時動態了！」時時聽人說，Facebook已是「老人家」的玩意，年輕一輩愛IG與Snapchat，但原來IG的「功用」遠比我們想像多！

（《向西聞記》劇照）

IG是調情新趨勢？網民分享「試水溫」三部曲！

調情從來都是「攻防戰」，有不少網民分享在IG上的浪漫經歷，更綜合出以下「三部曲」，不

1) Emoji回覆限時動態

最簡單又最自然的方法，就是回覆他／她的限時動態，即使是簡單的一個Emoji，也可以打開話匣子，不愁沒有話題。網民建議，含蓄的可以回覆Emoji，但詢問有關動態的內容，也是一個聰明的做法，大多都會得到回覆。接着便可以展開較深入的對話，即使對話沒有延續，也可以等待下一次動態更新再談。

（《去吧﹗女神兵團電影》劇照）

2) Tag他／她吧

在IG上，除了友人的帳戶外，也會時時出現一些「熱爆話題」的專頁，網民指除了在他們的相片上留言，在這等發文中標記心儀對象，既能增加互動，對方又不易反感，反正只是無聊笑話，又能讓他們知道你想起他／她了。

3) 上戴限時動態投其所好

其中一個有趣的方法，就是投其所好地上戴限時動態，讓他／她知道你們興趣相近，從而展開對話。

以下是網民的經驗之談：

「Instagram限時動態分享功能」，可分享喜歡劇集，助你輕鬆打開話匣子！（手機截圖）

可在IG即使動態分享Netflix劇集－「Netflix and Chill」又更方便了？

但要是你們的嗜好南轅北轍，不想勉強，又該怎麼辦？Netflix於今年年頭新增的「Instagram限時動態分享功能」，便可助你輕鬆打開話匣子！這功能更於本月擴展到Android用戶。

使用方法十分簡單，只要在節目旁點選「分享」，即可使用在IG的限時動態中分享劇集或電影的海報和。此外，動態內更提供連結，讓其他用戶可即時到Netflix欣賞。

Netflix用家都知道，它的手機應用程式不能截圖，現在這新功能，便令分享更方便了。不知會否令Netflix and Chill進入另一個新境界呢？

Sources：Quora, Netflix