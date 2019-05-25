【倚天屠龍記2019】結局金庸3次修改　張無忌始終最懷念周芷若？

倚天屠龍記2019正在香港播出，雖然已是多次翻拍，演員換了一批又一批，周海媚亦由周芷若成了滅絕師太，觀眾還是百看不厭。不過，19年版的結局卻有如《權力遊戲》一般，引來觀眾的不解與不滿。 那原著又如何？金庸多部作品也曾作修定，但就只有《倚天屠龍記》的改動影響結局。查大俠三改《倚天屠龍記》，是不是思前想後也是捨不得周芷若？

《倚天屠龍記》2019版本結局引來觀眾不滿？（《倚天屠龍記》劇照）

連戴最初版：周芷若削髮為尼，張無忌接任峨眉掌門

初版在《明報》連載，結局與我們後來看到的大有不同：

在第一個版本中，四女之間的仇怨都已化解，周芷若和趙敏隨無忌到武當山找張三豐。周芷若在眾人面前，問無忌：「你曾答應我，我有一事求你，你務須做到，是也不是？」無忌思忖：「她真有什麼為難之事，我自當盡力替她辦到。」一劍揮下，削下青絲，要無忌答應接任峨眉掌門。

無忌只好答應，帶同峨眉門徒與趙敏回到峨眉，把明教教主之位傳給了楊逍，他則在房中幫趙敏畫眉。周芷若則放下紅塵，削髮為尼，青燈古佛伴餘生。

連戴最初版：周芷若削髮為尼，青燈古佛伴餘生。此為1994年版，由周海媚飾演周芷若。（《倚天屠龍記》劇照）

第二結局：周芷若出現在窗前，無忌一枝筆掉在桌上

在第一個版本中，無忌答應天天替趙敏畫眉後，忽然聽到窗外有人輕笑，周芷若一張俏臉似笑非笑的現在燭光之下，說：「無忌哥哥，你可也曾答允了我做一件事啊。」張無忌驚道：「你……你又要叫我做甚麼了？」

無忌回頭看了看趙敏，又向周芷若瞧了一眼，霎時之間百感交集，不知是喜是憂，手一顫，一枝筆掉在桌上。

2001年《倚天屠龍記》由佘詩曼飾演周芷若。（《倚天屠龍記》劇照）

第三結局：周芷若要無忌答應，永遠不能跟趙敏拜堂成親。2019年版本的周芷若，則由祝緒丹飾演。（《倚天屠龍記》劇照）

第三結局：周芷若要無忌答應，永遠不能跟趙敏拜堂成親

第三版的結局周芷若的個性更為突出，張無忌把明教教務交給楊逍、范遙、彭瑩玉等人，自己則履行承諾，送趙敏到蒙古，從此不回中原。趙敏要張無忌答允她的第三件事－就是一生為她畫眉，而這時周芷若也出現了，要張無忌完成他答允為她做的一件事。周芷若要他不能跟趙敏拜堂成親，無忌一驚，答：「我不和趙敏拜堂成親，但我們卻要一樣做夫妻、一樣生娃娃！」

無忌不明白芷若為何要為難他們，她卻嫣然一笑，說：「你們儘管做夫妻、生娃娃，過得十年八年，你心就只會想着我，就只捨不得我，這就夠了。」說畢，她便飄然而去。

*更多與「初版」不同的地方：

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有人說，周芷若三個不同的結局，正好反映女生在痛失愛人的三種不同看法。第一版的周芷若看破紅塵，心灰意冷，非君不嫁，她的「放下」不也是一種「我執」嗎？第二版本中的結局，周芷若拿承諾來作威脅，說要待無忌與趙敏成婚才要他兌現承諾，是一種報復心理。至於第三版的結局，周芷若不怕無忌與趙敏天天相對，卻不許他們成親，要他十年八年後，仍惦記着她。在最後的版本中，那種女生心理十分微妙，她不避世，也不報復，只是聰慧地明白「相見不如懷念」的道理。

而金庸也曾在訪問中說道：「這種感情，小弟弟、小妹妹們是不懂的。所以我不主張十三四歲的小妹妹們寫小說。」你又最喜歡哪一個結局呢？