文翠珊、凱特與英女王打招呼方式　不只親疏有別　反映地位再提升

英國劍橋公爵夫人凱特，素來言行舉止都循規蹈矩，不過近日卻因一件事，而令網民議論紛紛？

凱特和英女王的感情愈來愈深厚？(Getty Images)

向英女王打招呼時，不行屈膝禮？

相比叛逆的薩塞克斯公爵夫人梅根，凱特在打扮和行事方面，都較遵從傳統王室規矩，愈見未來王后的風範。

繼稍早前公開的家庭照，威廉王子和凱特早前（20日）一同出席The Chelsea Flower Show活動，同場還有英女王。凱特當日穿英國品牌Erdem的碎花中長裙，裙上的喱士和荷葉邊，配搭時下流行的公主頭和綁帶楔跟鞋，整體帶有法式浪漫風情，盡顯優雅韻味，亦與英女王外套內的紫色碎花裙合襯。

文翠珊會向英女王行屈膝禮。(Getty Images) 不過，當日最讓網民注意的事，便是有別以往行屈膝禮，威廉竟彎腰親吻嫲嫲的臉頰，而凱特亦跟著做，再行屈膝禮，以一個更親密的方式，向對方打招呼。王室的打招呼方式，一般都是行屈膝禮，以表禮貌。這種方法源自中世紀，並在維多利亞時代開始盛起，直至現時，王室都沿用這方法，如英國首相文翠珊和美國歌手Lady Gaga等，都曾向英女王行屈膝禮。 有網民隨即質疑凱特的做法，不過亦有網民認為，親吻臉頰是他們日常打招呼的方式，猜測「他們忘記那裡是公眾場合」，而且「有其他王室成員也曾這樣」。王室並沒對此回應，但根據王室網頁指示，「會見英女王或王室成員時，沒有必須履行的行為」，由此可見，凱特這次其實不屬犯規。

延伸閱讀：

【梅根誕子】哈里親自報喜 肢體語言難掩興奮 不停搓手原來是…

叛逆梅根將於下月產子 王室規矩多有苦自己知 「甜品」都是禁語

【倚天屠龍記2019】滅絕師太戲如人生 52歲周海媚：婚姻非我歸宿

英女王和凱特早前單獨出席活動時，共用同一張毛毯。(Getty Images)

感情愈見親暱，曾分享使用同一張毛毯

從這件事來看，可見凱特和英女王的感情愈見深厚，有外國報道分析指，兩人在眾目睽睽下，做出這個舉動，表示英女王非常看重凱特，並讚她設計的園林出色。除了互相擁吻，凱特去年在招待荷蘭國王和王后的晚宴上，亦戴由英女王親自頒發的服務君主獎勵勳章。而在今年3月，她與英女王首次單獨出席活動時，甚至共同分享同一張毛毯，其後更獲對方頒至高榮譽「皇家維多利亞勳章」（Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order），這足見凱特的地位愈來愈重要。

凱特不但因規行矩步，愈來愈得英女王歡心，最近也不時向戴妃致敬，相當識做。(Getty Images)

近日，凱特相當「識做」，不時向已故戴安娜王妃致敬，除了衣著多次仿照對方舊時的造型，在本周一（20日）的The Chelsea Flower Show中，她所設計的園林，更栽種了戴妃生前喜歡的花「毋忘我」，細節背後藏著心意，英女王與威廉王子也相當滿意。

凱特多年來的衣著打扮，甚至這次的花園設計，大都是向戴安娜致敬，不知你喜歡哪一套？

+ 5 + 4 + 3

Source：news.com.au