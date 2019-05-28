【移民女生】90後移居冰島打「筍工」：在這兒長大的人，都想離開

「坐這山，望那山」是一種麻藥，麻掉本來的認知能力，認定成功與快樂定在那遙遠他方。 香港女生劉月丹（阿丹）便在那遙遠他方，移居冰島兩年多，回首向來跟我們說：「只要你是生活，不是旅遊，那你平日會遇到的的問題，在國外也會遇到。極光於遊客而言是震撼；於我們而言，是日常，不過自然現象。重點不是冰島，而是改變的勇氣。」

要在冰島生活，先要學懂孤獨，繼而是動力（lauyuettan@instagram）

27歲阿丹是土生土長香港人，中學畢業後，便到英國修讀學士及碩士，機緣巧合下寄求職信到冰島，一擊即中，獲取錄成為旅遊Blogger，以中文撰寫旅遊資訊，更開設個人專頁《冰島島民》，「名正言順」到處遊歷。聽起來像是「筍工」一份，她也以「冰島島民」自居，她卻跟記者分享：冰島美好，冰島也可以不美好。

普遍香港人總愛追求的車與樓，在冰島完全不是問題，只要有工作，便一定可以置業。（lauyuettan@instagram）

要在冰島生活，先要學懂孤獨，繼而是動力

說冰島的好，人人總是唯唯諾諾，因為我們都知道香港不好。阿丹也分享冰島少人，沒有香港的肩摩接踵，非常尊重個人空間，擋住了便走另一邊；普遍香港人總愛追求的車與樓，在冰島完全不是問題，只要有工作，便一定可以置業；工作上沒有壓力，冰島人不說階級觀念，老闆不過是人，下班時間便是自己的，OT也不時興⋯⋯這等我們都不陌生，阿丹卻說：

凡事都有兩面，冰島是很美好，但也不一定如大家想像中完美無缺，也有它的限制。例如，當你在這兒生活，便會感受到那種孤獨，與缺乏動力。 阿丹

她說一定要懂冰島文，不然便很難融入，而何人又可在一、兩年內精通一種語言呢？但別以為這「孤獨」只是暫時。阿丹笑言，於冰島人來說，孤獨與隔離是常態。至於缺乏動力，更是本地人不斷離開的原因。阿丹分享：

這兒人少，以個人為中心，不似香港時時有人圍着你打轉。若你願意，一天說不上十句說話不是困難事；至於車子或物業，在這兒根本不是甚麼，普遍來說冰島人生活不成問題，那問題便來了，生活還有甚麼動力呢？在這兒長大的人，都想離開冰島。 阿丹

普遍來說冰島人生活不成問題，那問題便來了，生活還有甚麼動力呢？在這兒長大的人，都想離開冰島。（lauyuettan@instagram）

與男友在冰島生活：不談置業婚嫁，花時間相處已是最甜蜜的禮物

說到冰島最「苦」，並不是沉重稅項，而是那驅不散的孤獨感。幸好，阿丹跟男友一同來冰島居住、工作，作為異鄉人，也有個伴。

阿丹分享，身邊不少香港朋友已在談婚論嫁，可她卻從不以年齡給自己規範，說：「我沒有想過哪時一定要結婚生子、結婚又是不是一定要買樓這等問題。」在香港，不少人還是對伴侶有很多約定俗成的期望，但在冰島卻是十分自由。她道：「這兒有十分年輕的父母，也有人分手後與前度一起撫養小孩。這兒沒有甚麼標籤，十分尊重個人意願。」

而阿丹與男友的相處也十分「融入」冰島文化，只因她不愛收花也不愛儀式，甚至不求「將來」。她吃吃笑道：

一個人，願意花時間跟你相處就已是最甜蜜的禮物！至於所謂的將來，應該是想法是否一致，而非一定是置業與婚姻吧。 阿丹

她頓一頓又道：「我們生來是一個人，沒了誰人也不會活不成，所以應該更加重視自己的想法吧。」

+ 5 + 4 + 3

極光的興奮與生活，不能幫助你生活

對於她在冰島生活，身邊朋友總是好奇又羨慕，特別是人人「趨之若騖」的極光，她卻道：「 我明白初看極光的興奮與感動，但當你在這兒生活，極光就只是自然現象，就只是日常。兩、三年過去，那興奮與感動不能助你度日。當你需要工作、生活便也總會遇到不同的問題，而那大抵在哪兒都一樣。」阿丹更直言，冰島天氣不宜人，時時不見太陽，抑鬱於冰島人來說很普遍。於是冰島人一有空便會「逃」到西班牙，阿丹也曾是其中一員，至於會否在冰島長久定居，當一個真正「島民」？她答：

我現在還是十分享受這兒的慢，但以一個年輕的靈魂來說，也會有種被困住的感覺，這兒機會不多。哪時想走也會走啊，畢竟，對於我來說，冰島不是重點。 阿丹

但在冰島這獨特的島國，也總有過人之處，阿丹才會選擇留在那兒吧。問及在冰島最深刻快樂的時刻，她深思半响，說：「深刻在於無數的『第一次』，而非『冰島』。如第一次到訪冰川，走到中段，導遊叫我們回頭看身後路，說那路在二十年前也是冰川。那種震撼，是踏在腳下，當刻才明白書本所說到的地球暖化是怎樣的一回事。」

阿丹道，這不足三年的經歷，最重要是改變的勇氣。她道：