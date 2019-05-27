日本人氣燒肉名店來港：和牛原來可以如此不一樣！【女生識食】

燒肉向來不是筆者會想吃的菜式：上一次吃燒肉是在中學時期，與同學一起去吃任食燒肉，結果換來「燒肉太飽兼不好吃」的壞印象，更從此再無踏足過燒肉店，可真是見過鬼就怕黑。

然而，最近筆者因工作關係，去了一家位於銅鑼灣的燒肉店「和牛蕃」吃燒肉，就此對燒肉完全改觀——原來燒肉可以如此不一樣！

銅鑼灣的燒肉店「和牛蕃」，讓筆者對燒肉完全改觀！

「和牛蕃」由東京名店「蕃 YORONIKU」創辦人桑原秀幸（Vanne Kuwahara）主理。不論是前菜的調味、上菜的順序、使用的和牛部位、甚至是燒肉的料理方式，他亦是絕對的講究。餐廳在日本開業即大獲好評，徹底顛覆大眾對燒肉料理的印象。今次他把「和牛蕃」帶來香港，大家有口福了。

「和牛蕃」來到香港後仍會繼續與日本老字號「日山和牛」合作，為大家帶來最頂尖的和牛體驗。「日山和牛」是日本一間歷史悠久的肉類供應商，以肉舖及餐廳起家，自1912年開業至今，超過100年歷史。「日山和牛」以其豐富的大理石油脂花紋聞名，油花綿密均勻，肉味濃郁、脂香四溢，再加上大廚精湛的技藝，令人回味無窮。

「和牛蕃」提供3款一人套餐，定價分別為$988、$498、$798，三款套餐的菜式當然有所不同，不過同樣都包含A5和牛，就算女生比較細食，亦無需擔心一定要叫上$988套餐才可以吃得好。那天筆者與幾位女性朋友就試了$498套餐，以午餐而言，份量剛剛好，適合女生細嚐。

+ 9 + 8 + 7

不過，若然你與大班好友聚會，又或想試均整隻牛不同部位的話，筆者就建議大家試$998套餐。$998套餐共十道日本頂級A5和牛菜式；當中包括日山A5和牛三文治、和牛壽司、鹽漬和牛小扒、和牛牛尾湯、火炙日式生牛肉飯、和牛肉醬寬帶麵，以及於食客面前烹調的特級黑毛和牛牛柳配搭黑松露薯蓉泡沫、最後還有甜品。

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其中，大家一定要品嚐招牌作日山A5和牛三文治。大廚以日本麵包糠香炸頂級牛柳或肩蓋肉，油花綿密均勻，再以北海道的麵包烤成三文治，味道與口感都極有層次。

日山A5和牛三文治，味道與口感都極有層次。

另外，筆者亦推介和牛肉醬寬帶麵，大廚與旁邊食店合作，以手打意粉製作此菜式，口感絕不是街邊那些「淋滋滋」的意粉，而是彈牙有質感的寬條麵，加上濃郁的和牛肉醬，質素可媲美坊間專賣意粉的食店。

和牛肉醬寬帶麵以手打意粉製作此菜式，口感絕不是街邊那些「淋滋滋」的意粉，筆者大推！

餐廳亦提供單點服務，讓各位細食的女生可以安心到此享受美食！單點菜式包括和牛清湯、和牛臉頰雲吞配牛肉茶、A5和牛茶漬飯、日山迷你和牛漢堡、以及日山A5和牛三文治，每款都非常吸引，價錢亦相當friendly。

位於銅鑼灣的和牛蕃，店舖面積有3500平方呎，非常寬敞。主餐區飾以原木、石板、裸磚等材料打造而成，置上寬敞舒適的皮革沙發椅，讓大家吃得舒適。餐廳更有包括8間私人用餐室，就算大家可以擁有私密的聚會空間。不過和牛蕃非常受歡迎，常常爆滿，有興趣的朋友，記得提早訂位，免得一場歡喜一場空。

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地址: 銅鑼灣謝斐道535號 Tower 535 1樓 訂座電話: (852) 2885 0533 營業時間: 星期一至日 午巿: 12:00 p.m. 至 2:30 p.m. 晚巿: 6:00 p.m. 至 11:00 p.m.

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