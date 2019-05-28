Fb、IG斷捨離　KOL實測停用社交媒體30天　好處多到決心刪帳戶？

時興「斷捨離」，衣櫥、案頭都要收拾，該捨的便捨，好清空空間，才容得下更重要的事，那我們的時間又如何？重新審視我們一天做的事，是不是也需要來個「斷捨離」？

你一天花多少時間在社交媒體上？飯局中、下班後，我們總習慣沒有目的地「滑」手機，有時是避開尷尬的相對無言，有時卻是躲過獨處與思考。要是我們把這習慣「捨」掉，會發生甚麼事？

（Youtube截圖）

KOL 斷捨離30天：朋友都還在那兒，而我沒有錯過甚麼

Matt D’Avella是其中一個筆者時時留意的Youtuber，他是自由工作者，替客戶拍攝影片，也會在自己的頻道上載不少關生活習慣的小心得，如他奉行「極簡主義」，喜歡天天運動，天天穿一樣的衣服，不少意念都引人反思生活。而他其中一個「小實驗」，就是即使像他一樣倚靠社交媒體「維生」，他決定暫停使用社交媒體30天，時間不短不長，但他竟發現了以下改變：

他更分享「小貼士」，包括直接刪除相關App，不要把它們放在一角及登出帳號，但最重要的，還是面對空出來的時間。他道那是最難捱的時光，因為比起不加思索地「滑手機」，我們要想：「到底我現在要甚麼？」但只要習慣了，感覺便有如重新「叉電」，他說：「是的，我沒有更新我的社交媒體，也錯失了朋友的一些資訊，但猜猜結果結何？三十日後，他們還在這兒，沒有甚麼改變！但我卻終於覺得是我控制社交媒體，而不是被它使用了。」

29歲女生「斷捨離」一年：與朋友更多話題，不「滑」電話更能活在當下

至於29歲英國女生Chloë，她只覺自己每天實在花太多時間在電話上，於是便在社交媒體上宣布，媒將會在未來數月暫停使用社交媒體，最後甚至刪除了帳戶。

她的改變或許沒有Matt那般「有效」，但微小卻窩心，特別是在與朋友的交往上：

網友分享：電話中根本沒有甚麼事會比眼前的事重要

有不少網友看了Matt D’Avella的分享，也親身試驗。也有其他網友分享：

Sources：Matt D’Avella, Dazed Digital