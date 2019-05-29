世衛承認Burnout是一種病！資深HR教路：工作倦怠應如何開口請假

日復一日排山倒海的工作，沒完沒了追趕不了的目標，當老闆懷疑你的能力，你亦同時懷疑他的智力⋯⋯天天如西西弗斯般搬石頭，幸好，我們還未悟到西西弗斯的「幸福」，世界衛生組織（WHO）公布，正式承認工作倦怠(burn-out)為一種疾病。

（《穿Prada的惡魔》劇照）

世衛承認Burn-out是一種病，病癥有三：

工作壓力向來被認為是理所當然，令過量的工作與工時也會被認為是理所當然。你做不到？或只是你懶惰或力有不逮。但在世界衛生組織（WHO）最新的一次世界疾病與傷害更新目錄中，把工作倦怠定義為「一種症候群，來自於工作場所長期的壓力，而未曾被成功處理」。

世衛指出Burn-out的三種病癥：

第一、覺得能量耗盡或精疲力竭。

第二、與自己工作有關的，都感到消極或憤世嫉俗。

第三、專業效能減低。

世衛發言人Tarik Jasarevic表示，這是首次將工作倦怠列入國際疾病分類。

（《無法成為野獸的我們》劇照）

「工作倦怠」早在四十年前出現

多年來，不少研究都針對「工作倦怠」，希望找出一個大家都同意的定義。心理學家Herbert Freudenberger在1947年出被了一篇講述「工作倦怠」的文章，在接下來的四十多年中，出現愈來愈多相關的學術文章，也表示愈來愈多人關注工作壓力影響精神健康的問題。

在2017年在期刊《SAGE Open》出版的一篇文章中，作者Linda與Torsten Heinemann就表示：「多年來，『工作倦怠』都不被承認為疾病一種，雖然它是現今最常見的精神健康問題之一。」而當中最困難的就是它與抑鬱症的分野。

（《29+1》劇照）

HR教路，「工作倦怠」可以這樣跟老闆請假：

雖然，世衛才剛宣報承認「工作倦怠」為一種病，至於怎樣就這病告假，相信還是有很多討論的空間。英國一所保險公司的人事部主管Liz Walker就指出，待患上抑鬱症等病，才可告假休息，那便已是太遲了。她「教路」，要是吃不消工作壓力，不得不好好休息，可以試試這樣跟上司告假：

Sources：CNN