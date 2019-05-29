【女生識食】人氣手製意粉殺入荔枝角　抵食價錢　嚐盡正宗滋味

香港近年愈來愈多手製意大利麵餐館，不過筆者仍然最愛Pici。 當年Pici仍未大肆擴充之前，只有灣仔與中環兩家店，需求大供應少，而且因為從不提供訂位服務，餐廳長期爆滿。從不為吃而排隊的筆者不知道花了多少時間在門外苦等，只為嚐到那一口彈牙且味道濃郁的手製意粉。

香港近年愈來愈多手製意大利麵餐館，不過筆者仍然最愛Pici。

最近一年，Pici先後在港九新界不同地區開設分店，筆者之前貪方便去某分店吃意粉，驚覺水準竟有下降！隨後因為太過傷心，有一段時間就再沒有去Pici了。

然而，當筆者得知主廚Andrea Viglione最近親臨荔枝角分店駐場時，信心即時回歸。一試之下，當初我愛的Pici回來了！而且Andrea更為荔枝角新店帶來幾款最新的菜式，大家又怎能錯過呢？

今次Pici來到大台肥皂劇《愛回家》取景的荔枝角D2 Place開設分店。店舖面積尚算寬敞，座位數目頗多，相信就算要排隊，亦不用如中環店般需要等上個多小時才能入座。

餐廳今次與屢獲殊榮的室內設計師Samantha Eades合作，大量採用木材，棕褐色的皮革座椅、大理石長凳等材料，締造出一個生動又有趣的空間，為大家帶來輕鬆和休閒的感覺。

Pici餐廳今次與屢獲殊榮的室內設計師Samantha Eades合作，為大家帶來生動又有趣的空間。

+ 4 + 3 + 2

當晚筆者與朋友總共品嚐了五道前菜及七道意粉，最後更各自吃了一道甜品。前菜方面，當然少不了招牌菜cold cut及Burrata Cheese。不過如果大家會到荔枝角分店用餐的話，筆者就推介大家試試荔枝角分店獨有的Tuna Tartare，與Beef Tartare一樣清新好吃，而且不吃牛的朋友亦不會落單。

Pici荔枝角分店獨有的Tuna Tartare，與Beef Tartare一樣清新好吃。

意粉方面亦有新菜式！主廚Andrea特意為荔枝角分店設計出新菜式Prawn Casoncelli，以魷魚墨汁、蟹、蝦和番茄醬做餡料，加上海鮮濃湯和辣椒，味道既酸且甜又帶點微辣，加上非常有質感的意粉，讓筆者一試愛上！

Pici主廚Andrea特意為荔枝角分店設計出新菜式Prawn Casoncelli。

黑松露意粉Tagliolini與意大利雲吞Ravioli Carbonara一如以往的美味。Ravioli Carbonara皮內夾了一顆流心蛋黃，面層則有鮮奶油及煙肉絲，口感柔滑之餘，亦有層次豐富的味道，是筆者與朋友每次（是每一次）必叫的菜式，在此再一次大力推介給大家。

如果席內有素食的朋友亦不怕無法品嚐Pici美味的意粉。有見愈多愈多朋友選擇吃素，Pici推出Green Ravioli，味道當然不如其他菜式濃烈，但同樣有豐富的小麥味道，亦算吸引。

Pici推出Green Ravioli，味道當然不如其他菜式濃烈，但同樣有豐富的小麥味道，亦算吸引。

無論是與朋友二人聚會，抑或是一大班朋友歡聚，筆者亦建議大家叫「tasting menu」，餐廳會因應人數調節tasting menu內的份量，但無論如何都比散叫抵食！如果大家未想好周末到哪聚餐，不妨考慮一下荔枝角Pici！

+ 5 + 4 + 3

Pici荔枝角分店 地址: 荔枝角長順街15號D2 Place二期 地下G03號舖 電話: (852) 2557 7227 營業時間: 星期一至四: 中午12時至下午10時30分 星期五: 中午12時至下午11時 星期六: 上午11時30分至下午11時 星期日: 上午11時30分至下午10時30分

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