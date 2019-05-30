【另類打卡】獨遊女生沒自拍、沒旅伴　吸38萬IG粉絲靠影地道美食

有些人於旅行時喜愛自拍、與旅伴一起拍照，而有部份人則會傾向只拍攝風景照片，但目的也同樣，都是為了留住旅行開心的情景，留待日後回味。不過，拍攝旅行照也不一定只有上述方法。 現居於新加坡的印尼女生Melissa Hie就喜愛拍攝當地的食物，及後上載於Instagram。

Melissa Hie於旅行時喜愛拍攝當地的食物，及後上載於Instagram；香港就是她到過的其中一個地方。(girleatworld@Instagram)

Melissa的Instagram頁面充斥各式各樣的美食，那些照片都是在她旅行時拍攝的，每到一個地方，她都會於街上拍攝當地食物，記錄那個地方的風土文化；同時，當她將相片發佈至Instagram時，她也會用文字描述對相片中的地方、食物的感受，像是分享遊記一樣。她的Instagram只有風景搭配美食，從未曾放過個人照，但由2014年成立至今，已累積了388千位Followers。

Melissa也曾到過香港，你又認得是哪裡和喜歡那款食物嗎？

+ 11 + 10 + 9

說到拍攝這類型照片與成立Instagram的目的，Melissa當初並沒有想太多，只是自己經常獨遊不同國家、地方，在沒有旅伴之下不想自拍，也不想時時麻煩途人幫忙，熱愛美食的她於是想出了這個方法。除了基於熱愛美食，也是由於她認為要體驗一個國家最好的方式便是品嚐當地的地道文化美食，因此當她旅行時，她都喜歡先觀看當地著名旅遊Blogger的介紹，甚至她會在旅遊的途中詢問當地人，試圖尋找他們的推薦。

Melissa Hie認為體驗一個國家最好的方式，便是品嚐當地的地道文化美食。(girleatworld@Instagram)

相關文章：

外國情侶拍下香港另類一面 發掘拍拖好去處 「獨照」卻盡是甜蜜

男扮女生IG打卡拍照 引92萬人關注 露腿、自拍、拖手背影樣樣齊

情侶照甫士｜韓國夫婦情侶穿搭極具參考性 4年同位置拍照記錄愛

+ 16 + 15 + 14

一開始，Melissa只是將照片發佈於自己Facebook，但她的朋友們都十分喜愛這種另類形式的旅行照片，續建議她開設一個專屬發佈旅行照的Instagram帳戶。雖然自創立以來，Followers數目一直上升，但她卻不會像其他網絡紅人希望能夠保持人氣，而每天持續更新，亦沒將自己的生活全奉獻給社交平台，因為對她來說，那只是一種愛好。

如果我找到了我喜歡的東西，那麼我會拍照；但如果沒有，那麼，便沒有。 Melissa Hie

那是Melissa心底內的想法。拍攝旅行照也不一定要有旅伴同行，也不一定要站在街頭上尷尬地自拍，這種拍攝美食的另類旅行照也是一個有趣的選擇，下次旅行時就嘗試一下吧！

+ 16 + 15 + 14

（資料來源：Elite Daily）