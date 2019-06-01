去年5月，辭去了收入穩定的工作，離開了熟悉的香港，拎着兩箱衣服，到了地球另一端的葡萄牙，結束了與另一半長達5年的長距離關係，開展一段「新生活」。 至少，那時的我是這樣認為的。

「你就好啦！」

幾乎是每個人知道我要離開時的第一個反應。當然，在香港做了大半世打工仔，我完全明白那種「唔想做」的心態。而老實說，當初決定離開，這個心態也佔了不少比重。身處的行業步入夕陽，每天為追數疲於奔命；人工是比上不足比下有餘，但每天坐在辦公室感覺就像在虛渡光陰。

身處的行業步入夕陽，每天為追數疲於奔命；人工是比上不足比下有餘，但每天坐在辦公室感覺就像在虛渡光陰，加上與侶伴關係穩定，長期奔走地球兩端的我們，也感覺是時候向前多走一步。（作者提供）

加上與侶伴關係穩定，長期奔走地球兩端的我們，也感覺是時候向前多走一步。於是，移居歐洲似是最理所當然的決定。離開前的兩個月，每天忙着安排文件、行裝與farewell，沒有多餘時間胡思亂想。畢竟現在我們擁有的whatsapp facetime skype instagram與IG stories（下刪一百字），所謂的「離開」，是個很形而上的命題。直到踏上客機那一刻，心情仍然輕鬆，當然還有一絲對展開新生活的期待。

到步葡萄牙，心情與眼前的風景一樣灰沉。（作者提供）

人生第一次思鄉病

我必須要說，臨行前的輕鬆，與我過往的經歷不無關係。在生活習慣（包括飲食口味）上我一直比較西化，加上幾年前隻身前往歐洲working holiday的經歷，明白到重新建立生活要花的氣力；而且我的個性屬於內向孤僻型，於是出門前，我的確是信心滿滿沒在怕的。沒想到，一到步，我竟然經歷了前所未有的孤單

看樣子就知頹的中餐館。（作者提供）

到步頭幾天，平日薯仔意粉當飯食的我，突然很想吃一口熱騰騰的湯麵（大概是本來應該陽光普照的葡萄牙初夏，卻意外地反常迎來了低溫與大雨；而我的行李裡面卻只有夏天短袖……）當時的家還在裝修，廚房使用日遙遙無期，只好來到了（看樣子就很頹的）中餐館。湯麵欠奉，饑寒交迫之下，想着叫一碟清炒蔬菜也好。結果全店能供應的，只有一碟（價值10歐元的）炒芽菜。我吃着那盤嚴重overcooked的芽菜與（亂咁炒的）炒飯，不自覺地流下兩行眼淚。那時我才意會到，問題不全是因為那碟芽菜，而是，我竟然思鄉了。

另一張照片，到步葡萄牙，心情與眼前的風景一樣灰沉。（作者提供）

像被掉到深淵的孤獨

讓我百思不得其解的是，雖然在香港土生土長，但我從來沒有對香港有着很強的歸屬感。畢竟24歲時我就一個人到上海工作好幾年，接着又一個人在歐洲生活了一年多，偶然當然會記掛起家人朋友與港式特餐，卻是從來沒經歷過思鄉病。離家這麼多遍，這是第一次被如此強烈的鄉愁纏繞。

呀，我怎麼忘記了。因為我不再是24歲、能夠視每段旅程都是一場冒險的年紀；步入了3字頭的中女，無論多瀟灑，能夠任性、冒險與重頭來過的本錢，每天都在直線滑落。那時我才發現，自己離開的並不是一份工、一個城市這麼簡單，而是一個熟悉的文化，即使有時煩厭卻時刻關心你的家人，以及那群無可取替、毫無怨言聽你訴苦、無限度包容你自私任性的朋友。拼命工作的日子，有時難免忘記了，這些珍貴的東西其實每天圍繞着身邊，也是讓自己「撐下去」的動力。「人際安全網」一下子被移除，多能幹的女強人一下子暴露在冷漠與陌生環境之下，都會被完全擊潰。那時的我開始每天都感到像被掉到深淵的孤獨，沒一晚是不哭着入睡的。

【點圖即看】異國人妻生活照，到底可有多「無助」？＝＝＞

愛你變成傷害你：「不如你回香港吧！」

此時的我玻璃心到了一個極點，生活各種小事，無論看起來多平常，都可以是眼淚的觸發點：買不到想要的東西、等不到巴士、在街上迷了路、又或只是深夜靜下來的片刻。朋友與家人的關心短訊送來了短暫安慰，但情緒起得快也掉落得更快，到了一個連我自己都覺得可怕的地步。

這時你也許會疑惑問道：「咁你另一半呢？」而我只能說，就算有多恩愛，另一半都不是萬能的。

公平一點說，我認為當時「達令」已盡了力地溫柔及supportive。只是在面對情緒困擾上，男人與女人所需要的實在是太不一樣。當「達令」想盡辦法去「解決」你的難過，其實你不過是想有個人靜心聆聽並給予你一個擁抱。溫柔用盡到了一個地步，便變成了無力與沮喪；最後當悲傷來襲，除了哭就不知道能再做什麼的時候，對方一句「不如你回香港吧」，簡直將已經掉到谷底的心情再多踩幾腳，孤觸到盡頭，就連最後的水泡也將你遺棄。

於是我明白了一件事：能拯救你的，其實只有自己。

後來才知道，原來不知不覺間，我也成為了別人的水泡。（作者提供）

在最無助的時候，真的能看見希望？

在最無助的時候，一位在柏林的日本朋友發來了短訊。這位德國人妻，在我們認識時，她才剛搬到柏林；但我不知道的是，原來其時她正經歷着與我同樣的狀況。「我從來沒告訴你，但當時遇見你並成為了好朋友，簡直救了我一命。」原來不知不覺間，我成為了別人的水泡。

「一切會有好起來的一天嗎？」我問。

「會的。但這是一個很慢很慢的過程，慢到一個連你都不自知的地步。」

「新生活」展開了快一年，崩潰的時候還會不時出現；但在不自知時，嘴角偶然也多了微笑。