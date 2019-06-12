Starbucks x STANLEY聯乘系列台灣開售　香港推Bearista杯緣子

隨著夏季的來臨，台灣Starbucks再次推出與STANLEY的聯乘系列。與上次的純白聯乘系列一樣，今次的天藍系列同樣吸引。屬於夏天透心涼的色調，倒進冰凍的美式咖啡，感受淡淡的海洋風。

台灣Starbucks再次推出與STANLEY的聯乘系列，於6月12日公開發售。（Starbucks）

繼簡約時尚的黑白系列後，Starbucks於6月12日再次推出與STANLEY的聯乘系列。是次系列以航海為主題，共推出四款不鏽鋼保溫杯，定價分別由台幣900元至1,350元不等，約HK$224至HK$336不等。於6月12日開售當日，全台門市同步，但每人每次只能買同款商品一個，6月13日起則不受此限。

不只台灣，早前香港Starbucks也曾推出與STANLEY聯乘的黑色不鏽鋼杯，同樣掀起搶購熱潮。STANLEY的設計質感加上Starbucks的生活品味，兩者的結合散發著一種令人難以抗拒的獨特魅力。STANLEY是由美國發明家William Stanley Jr.所創立的百年品牌，更是研發出第一個不鏽鋼真空保溫瓶的人。從二戰時美軍標準裝備，到現在是戶外活動必備單品，其實用性無庸置疑。

【按圖看】重溫歷屆Starbucks x STANLEY 限量聯乘系列

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除了Starbucks與STANLEY的限量聯乘系列，Starbucks還推出了充滿海洋風的「夏日迎海系列」，顏色以清爽的藍色為主，配上不同帆船、圓點等印花，從隨行杯到一系列的周邊商品，讓冰咖啡為你於盛夏降溫。

Starbucks推出一系列以夏日迎海為題的商品（Starbucks ）