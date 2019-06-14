【灰姑娘】真人版一改「慣例」　22歲古巴裔女星演　曾慘被當隱形

人人皆知的「灰姑娘」將會開拍真人版電影，日前就率先公佈「灰姑娘」角色將會由年僅22歲的歌手Camila Cabello出演，同時演唱電影歌曲，讓大眾感到期待，到底她有什麼魅力？

Sony影業日前公佈「灰姑娘」將會開拍真人版電影。（《灰姑娘》動畫圖片）

新版「灰姑娘」會由有古巴裔血統歌手出演

雖然「灰姑娘」電影《仙履奇緣》已於2015年被迪士尼拍攝成真人版，當時由女星Lily James演出，頂著一頭金髮白皙皮膚跟動畫形象吻合。但新版「灰姑娘」電影則由Sony影業統籌，電影公司日前發佈消息時指新版「灰姑娘」將由曾擔任《完美巨聲幫》的編劇Kay Cannon執導，會是一套音樂喜劇，將於2021年上映，而劇內灰姑娘則會追求一個世界均認為十分宏大的夢想。雖然還未公佈更多細節，但已教人密切留意這套真人版電影。同時，是次的女主角由Camila Cabello出任，也是她的第一套電影作品，叫人大感驚喜。

2015年電影《仙履奇緣》灰姑娘一角由Lily James飾演；而新版灰姑娘為擁有古巴裔血統的Camila Cabello飾演，你又覺得如何？先來重溫2015年《仙履奇緣》的劇照：

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Camila Cabello將會出演「灰姑娘」一角。(GettyImages)

Camila Cabello是誰？

Camila Cabello是一名美國歌手，15歲透過美國音樂真人騷《The X Factor》出道成為女子組合Fifth Harmony一員而聞名，後來於2016年退出組合作個人發展，首張專輯已大獲好評，登上美國Billboard 200專輯排行榜第一位，曾為其後的專輯寫了49首歌曲；2017年所發佈的歌曲《Havana》更掀起熱潮，其容易入手的旋律令許多人更加認識到她，亦讓她得到多個音樂獎項。

Camila Cabello在舞台上充滿自信，但她卻形容自己性格內向：

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舞台上自信的她卻曾當過「隱形人」

不過，現時經常笑容滿臉，在工作方面也看似非常成功、在舞台上充滿自信的Camila Cabello，曾於接受媒體訪問時表示自己曾是一個十分害羞的女生。Camila Cabello出生於古巴，母親為古巴人；而父親則為墨西哥人，自細便跟父母兩地遊走，後來在5歲時搬到美國居住，面對新環境，加上自身個性的關係，在學校幾乎沒參與過任何活動，包括音樂劇，她形容自己當時像是一個「隱形人」一樣。

Camila Cabello擁有古巴裔血統，15歲出道成為歌手。(camila_cabello@Instagram)

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另外，由於因當時不太懂說英語，而令她感到十分焦慮不安：「我認為搬到一個新的國家而不是說那國家的語言，會令人感到震驚。」於是當老師問她會否說英語時，她撒了謊並模仿美國人說英語的口音說話，而且有時候更會把自己鎖在房間裡哭泣。

我是一個性格內向的人。 Camila Cabello

Camila Cabello明白到需要變得更積極才能令自己變得更好。(camila_cabello@Instagram)

積極改變：沒有人是完美

即使內向、容易緊張，但後來的Camila Cabello明白到需要變得更積極才能令自己變得更好，曾於Instagram發文分享她的想法：「今天我在思考如何變得更好，更快樂的關鍵是，有意識地思考讓你以自己的方式生活。」徹底改變思想，才可擁有一個漫長的職業生涯與真正屬於自己的人生，更曾於媒體訪問中說過必須再創造一個更好的自己：「有一個漫長的職業生涯，那是我希望的；但我不能保證，不過我會盡我所能。」

自己會比想像中更強大。 Camila Cabello

然而，Camila Cabello不敢把話說得太實，是因為她總認為「沒有人是完美」，同時也深信「自己會比想像中更強大」的想法。縱然未曾出演過電影女主角，但外界對她的演出具有如此大的期待，並不是毫無原因的，積極與樂觀，便是她獲得民心的一項重大原因。

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（資料來源：CNN, The Guardian, People.com）