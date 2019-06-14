【THERMOS】自製彩繪皮革杯套　環保有個性

「環保是一種生活態度」，好多人都會自備環保杯套買飲品，既有自己風格，又可為環保出一分力。 THERMOS HK連同香港01於5月31日舉辦了「皮革杯套工作坊」，跟大家一起親手製作一個有型有款的環保杯套。期間，導師更教授了獨特的皮革彩繪，讓大家動手在杯套上畫上喜歡的圖案、烙上字句，設計出有個性的專屬杯套！ 攝影：黃舒慧

活動當日有12位參加者，在星期五晚上聚首於文青喜愛的openground咖啡店，一邊喝咖啡，一邊製作皮革杯套，有不少學員表示是首次接觸皮革工藝呢！

導師Angel向參加者講解設計和製作過程。

導師Angel先講解製作過程，示範完畢後，學員們就開始動手製作，期間Angel不時會為學員提供協助。為了今次工作坊，Angel在杯套設計上花了不少心思，「我特地在杯套上添上了一個金屬扣，使用時可隨意調節杯套闊度，令杯套用途更有彈性。既可用於THERMOS保溫杯，亦可用於其他外賣咖啡杯。」

手工藝品講求製作時的耐性和心思，任何一個步驟都不能掉以輕心。Angel先指導學員畫紙樣並利用紙樣在杯套上描繪線條，方便裁剪皮革，以免剪錯形狀或大小。裁好皮革後，就到了一眾學員最期待的環節——皮革彩繪！喜歡藝術的學員都盡情發揮小宇宙，在皮革上用畫上喜愛的圖案，令杯套更具個人特色。

按圖看學員的彩繪

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待彩繪乾透並塗上光油後，學員可在皮革上烙上字句，有不少學員選擇烙上自己的名字，製成一個專屬的皮革杯套。

工作坊後，學員就可以帶走親手製作的皮革杯套，以後就可以隨身帶備杯套購買飲品，有型又環保！