那些年總是美好，即使是昔日最討厭的課本。「舊課本」創立人劉智聰說：「不重溫過去如何走過，便不知明日的路怎走。」 若前路茫茫，在喘息的空間中，好好重溫過去，也總是好的。

展覽布置成課室模樣，展多樣那些年珍貴的上學舊物，參加者更可回憶昔日自己位置，聽聞需要「特別照顧」學生定坐第一排？

重回課室中，揭開藏在教科書內的那些年故事

是次南豐紗廠與「舊課本」合作，舉辦《舊課本——那些美好的風景》展覽，布置成課室模樣，展多樣那些年珍貴的上學舊物，包括50本不同年代的舊課本、20年代的尺牘、當年模範生必備的風紀佩帶、奬牌、實驗室內的人體模型和各式校園宣傳海報等等。每樣物品都反映了那年代的面貌，唯獨是課本所教題材、事例雖有不同，但「核心價值」還是一樣，劉智聰解說：「例如，守時永遠正確。」

筆者最喜歡展覽布置成課室模樣，一列列木桌椅前是粉筆字與黑板，「大牛龜」電視則鎖在電視櫃內，不斷播放兒時最期待的教育電視－《細菌大王》。置身其中，有如回到那些年的上學時光！桌椅上更擺放了不同主題的課本，筆者最愛那教書信的一本，旁邊寫道：「你多久沒有執筆寫信？」假期飯後，與好友一起遊逛，重溫昔日美好時光，最好不過！

課本插畫被製成「Pop-up」課本。

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尋回昔日「波友」，參加一場「超齡」學界雙人乒乓球賽

那些年校園的美好時光，除了在課室內，更多是在球場上！

另一不得不提的，就是是次展覽亦舉辦了「南豐紗廠:那些美好的風景．公開雙人乒乓球比賽」，邀請大家與昔日舊同學及舊波友，一同參加比賽。勝出獎品也算豐富，但我們更想重拾的，應該是昔日與同學小息午飯嬉戲的情誼吧！

有關《舊課本——那些美好的風景》展覽

地點: 南豐紗廠紗廠坊

日期：6月14日至7月10日

開放時間: 星期一至日 (上午10:00至下午 08:00)