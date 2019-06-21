【女生北京遊】像本地人般遊玩：北京原來可以如此新潮又好玩！

早前因為工作關係，筆者來到從沒想過會去的北京。

早前因為工作關係，筆者來到從沒想過會去的北京。

講起北京，離不開歷史悠久、古色古香、堂皇嚴肅等感覺。大概是因為這些既定感官，當我與朋友說起遊北京時，大家紛紛扔下「行下長城」、「食下填鴨」等建議，最後更以「有咩好玩，咁悶」作結。

好吧，筆者最後確是到了長城（卻沒有成為一位好漢），遊了圓明園（八國聯軍燒的那個），亦吃了很美味的北京填鴨。不過，筆者向來貪玩愛吃，夜深時分當然出動，盡可能尋覓北京最潮蒲點。經朋友介紹下，發掘出以下這兩家必去餐廳及酒吧，並回來介紹給大家。

Ala house

Ala house是家以威士忌作主打的小酒吧，環境清雅（如果你早到），雞尾酒的質素極有水準。

儘管是因為工幹而外遊，不過難得離開香港，當然要找一家好的酒吧淺嚐幾杯，享受半醺下漫遊北京街頭的狀態。

如果大家喜歡live band show的話，北京有許多很有名氣的live house，不時會邀請到世界各地有實力又有名氣的樂隊表演，有機會的話，絕不能錯過。不過若然你如筆者一樣，比較喜歡到清靜的小酒吧淺酌幾杯加發發呆，這家位於北京市朝陽區的Ala house絕對是一個好選擇。

若然你如筆者一樣，比較喜歡到清靜的小酒吧淺酌幾杯加發發呆，Ala house絕對是一個好選擇。

Ala house是家以威士忌作主打的小酒吧，環境清雅（如果你早到），雞尾酒的質素極有水準，多次被外國媒體大力推介。酒吧門面非常隱蔽，筆者當日在酒吧附近逛了好多個圈才找到入口。相信如此低調，不過是希望有心人多花心思找上門吧。

Ala house酒類選擇不多，酒單僅僅兩張正反兩面，一張寫滿調酒師推薦的威士忌雞尾酒，另一張則寫滿單一麥芽威士忌，並標註了酒品風格以及酒精度數。不少女生不好威士忌濃烈的味道，大家大可放心告訴調酒師想要喝的濃度，他們會盡可能滿足大家的要求。

大家大可放心告訴調酒師想要喝的濃度，他們會盡可能滿足大家的要求。

而如果大家真的有機會去Ala house，筆者建議大家找首席調酒師為你調酒，因為他調配出來的old-fashioned出乎意料的多層次，而且帶有一份無以名狀的溫柔，是筆者嚐過所有的old-fashioned中排名第二好，亦讓筆者不顧一切，連去了兩晚（而我只在北京逗留三日兩夜），可想而知他調出來的酒有多出色。

首席調酒師調配出來的old-fashioned出乎意料的多層次，而且帶有一份無以名狀的溫柔。

地址：中國北京市朝陽區朝外朝陽門外大街

The taco bar

The taco bar在北京本地是家頗有名氣的食店。

大家或許會想：難得去北京卻吃taco，有夠怪了吧？但這家位於工體北路的The taco bar，確是值得大家花時間一去。

大家都知道，中國地方就是大，這家The taco bar儘管只是一家小店，但店舖面積都比香港不少食店的面積大得多。而店主善用面積大這個優勢，把店舖分成兩部份，於天氣好的日子，大家可以選擇到室內抑或室外享受美食。這種選擇，在地少人多的香港已經買少見少了吧。

於天氣好的日子，大家可以選擇到室內抑或室外享受美食。

然而就算店舖不算小，因為The taco bar在北京本地是家頗有名氣的食店，因此每晚六點左右就開始爆滿。筆者當晚六時多到達，結果店內已堆滿等候的人（oh no）。不過店主非常親切，不單特意找出椅子讓大家可以更舒適地等，更免費送上食物予每位等食的人，真識做呢！

當吃到taco的一刻，筆者頓時明白到為何有那麼多人願意花時間等。

當吃到taco的一刻，筆者頓時明白到為何有那麼多人願意花時間等。

The taco bar不止充滿活力與格調，食物的質素是一等一的好（是筆者暫時吃過最好吃的taco！），雖然酒的質素一般（對筆者而言太甜），但taco的質素完全可以蓋過這個缺點，而且價錢非常親民，又可以假裝自己是個本地人走進了當地最潮的食店，夫復何求呢。

地址：北京市朝陽區工體北路4號院北京機電院內 (中國銀行對面)

每週一不營業

星期二 - 星期五: 17:00 - 閉店

星期六 & 星期天 : 11:30 - 閉店

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