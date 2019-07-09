夏天容易變瘦？研究指曬太陽有助減肥　指定時間效果更顯著

夏日的陽光，讓人又愛又恨，雖能換上清涼的衣服，但為保護白皙的肌膚，不時都要勤塗防曬，甚至撐傘躲避。不過，陽光其實亦有好處，不僅能紓緩抑鬱的心情，有加拿大的大學研究於曾指出，原來它還能幫助減肥！

加拿大阿爾伯塔大學研究顯示，曬太陽能有助減肥。(《舉重妖精金福珠》劇照)

每到夏天，不時看到不少女生都會拿出雨傘，遮擋陽光，即使逗留室外一段小時間，也會不停補塗防曬，怕被曬黑。筆者認同要做足防曬功夫，但卻不能完全隔絕，因有不少研究指，陽光有助身心發展，如抗抑鬱和減低疲勞等，而阿爾伯塔大學（University of Alberta）於去年的研究亦發現，曬太陽能減少專門儲存脂肪的細胞器，從而達到減肥功效。

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冬天日照較短，增胖的機會也大為提高。(《藍海傳說》劇照) 研究團隊當時將部分脂肪細胞，放到波長較短的藍光底下，照射四小時；再把另一組的脂肪細胞，放到黑房內。實驗進行兩周後，他們發現，被藍光照射的脂肪細胞內，有較少用作儲存脂肪的脂肪滴（lipid droplets），其體型亦比另一組的細小。研究負責人認為，這亦解釋身體隨四季「冷縮熱漲」的原因，因為冬天日照較短，故增胖的機會也大為提高；而夏天日照較長，體型也看來較瘦。故此，多曬太陽或有助減肥。

此外，負責研究的教授Peter Light補充，雖然藍光對減肥有效，但若使用照燈或藍光燈，效果則不如陽光，因「只有強烈的光線，才能穿透皮膚層。」由此可見，只要不過度照射，偶爾曬曬太陽，其實對身體反而大有好處。

美國研究：建議每天早上曬20分鐘

置於照射的時間，美國西北大學醫學院（Northwestern University Feinberg School of Medicine）的研究顯示，在早上吸收愈多陽光，參加者的身高體重指數（BMI）較一般人低，因此有份參與研究的教授Dr Phyllis Zee建議，每日可在早上八時左右，走到室外20至30分鐘，這樣便對減肥大有幫助。

（《她的私生活》劇照）

除了減肥，按圖觀看更多陽光對身體的好處，原來還能抗抑鬱：

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(Source: ualberta.ca、telegraph、ncl.ac.uk )