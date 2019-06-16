2014年雨傘運動，那時還在就讀港大的林子穎為梁天琦拍攝紀錄片《地厚天高》。2018年6月11日，梁天琦旺角暴動罪成，被判囚六年。 判刑後筆者訪問導演林子穎，最深刻一句是她說：「那是創傷。我見證過的事一點一點的崩壞。梁天琦的審判是一個殘留的痕跡，提醒我，那數年發生的事、大家曾相信的事，是假的。」 很多人說這數天的香港，甚有「雨傘運動」的影子。而2014年的大學生，也已成為今天社會中的「大人」。

（《地厚天高》劇照）

從前社交媒體最多娛樂資訊，現在卻是鋪天蓋地的都是「逃犯條例」的新聞，昨晚（16日）黃衫示威者，要求「撒回」《逃犯條例》修例，危站太古廣場平台五小時後墮地亡，更令不少人迅間情緒崩潰。近日看到一篇由心理學家Susan Heitler撰寫名為《如何踢走選舉後的抑鬱》（當年特朗普當選）的文章，以下結合她的建議，再套入香港的情況，希望大家有個情緒緩衝區。

心理學網站Its Psychology曾列出數項有抑鬱傾向的「癥狀」，先關心身邊人心理狀態＝＝＞

訂立一個「隔離時間」：留一點空間給予自己

相信大部份人跟筆者一樣，總是日日夜夜追蹤最新資訊，絕不錯過任何一道直播、任何一篇新聞。因為條例影響深遠，支持、反對者兩極，即使特首林鄭月娥剛宣布暫緩《逃犯條例》修例工作，收回二讀，似乎亦未能平息示威者怨氣。加上同日的示威者墮樓悲劇，支持及反對修例的意見持續對立，亦漸蘊釀成警察開槍執法驅趕示威者是否合理等討論。一時間整個社交媒體、whatsapp群組與新聞影像，都是令人壓迫的新消息，不少人心情每況愈下。

其實，即使貼身貼心，也要讓自己有喘息的空間，真的受不了的時候，應該讓自己停一停，避開相關的資訊。每日訂立一個「隔離時間」，即使只是十五到三十分鐘，也是好的。

（《我們與惡的距離》劇照）

說出來毫無作用？你必須抒發情緒

《地厚天高》導演林子穎所說的「創傷」，是這樣的：「我見證過的事一點一點的崩壞。我見過大家是如何在雨傘（運動）中抗爭，大家曾經有遠大理想、光芒四射。但身邊的人也漸漸發現原來這一套並不可行，便向現實低頭了，去考公務員⋯⋯2014年的我們不是這樣的，我曾幻想，我真的能改變社會？梁天琦的審判是一個殘留的痕跡，提醒我，那數年發生的事、大家曾相信的事，是假的。」

她的意見或只說明了部份香港年輕一輩的想法，正如立法會功能組別議員陳健波，近日亦就修例爭議，公開表示自己代表不少中產人士的心聲，指「最不忿氣是我，儲了這麼多年錢，我很努力才有今天的生活，我只想要很基本的生活，你為何破壞它，現在是我的收成期。」

有時有些創傷，無關皮肉，卻有切膚之痛，痛得入心入肺；它甚至無關年齡、無關政見、人人皆可有，因為所謂的政治本來就跟你每日的營營役役的努力分不開，社會嚴重撕裂之時，情緒自然會拉扯。

當你舊患未好，又創新傷。此時此刻，其實最應該與信任的親友談天，把感受原原本本地說出來，雖然社會現況不會一時三刻改變，起碼有個伴，拍拍膊頭，互相提醒：「要嗌一齊嗌、要痛一起痛。」



說話之前再加一個深深擁抱，永遠緊記，關心社會要及時，表達愛同樣要及時。

（《我們與惡的距離》劇照）

Sources：Psychology Today, Its Psychology